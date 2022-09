Il ritorno di Elisabetta Canalis in Italia è piccante: gambe da svenire

I suoi follower, ovvero coloro che non si perdono un solo singolo aggiornamento di quello che pubblica e fa sui social network, sono al settimo cielo per via di una notizia che ha lasciato tutti quanti gioiosi (e non potrebbe essere altrimenti)

Da come avete ben potuto capire stiamo parlando del fatto che la fantastica Elisabetta Canalis, per motivi di lavoro, è ritornata in Italia. A Milano dove è stata accolta sicuramente a braccia aperte dalla città. E dai suoi fan che non aspettavano altro. Ovviamente sanno benissimo che si tratta solamente di qualche giorno, ma è sempre meglio di niente che non vederla più nel nostro paese. Perché ricordiamocelo bene: nonostante stia negli Stati Uniti D’America rimarrà sempre una di noi. Un chiaro messaggio agli americani – FOTO

Elisabetta Canalis, il ritorno in Italia è bollente

A distanza di pochissime settimane ecco che Elisabetta Canalis è ritornata in Italia e lo ha fatto capire nella migliore maniera possibile e in un modo che ci manda completamente fuori di testa. Ovviamente con un nuovo ed incantevole post che non poteva assolutamente passare inosservato agli occhi di tutti quanti noi. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando (e soprattutto non avete ancora visto il suo incantevole post) non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un piccolo spoiler di quello che vi aspetta? Un completo decisamente “total white” che mette in risalto il suo fisico e soprattutto le sue straordinarie forme che ci fanno completamente impazzire. Per non parlare delle sue gambe che sembrano quasi non finiscano mai. E della sua posizione come Sharon Stone in ‘Basic Instinct‘ che ci manda completamente fuori di testa e allo stesso tempo al tappeto. Siete pronti per vedere il tutto? Allora mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Elisabetta Canalis, un “total white” da infarto: gambe da cautela – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente come non mai. Non dobbiamo aggiungere null’altro di quello che abbiamo detto proprio poche righe fa. Il suo sorriso è incredibile e ci manda completamente in tilt. Proprio come il suo account di Instagram che è andato in confusione per via dell’altissimo numero di “like” e commenti di approvazione da parte dei fan che non stavano aspettando decisamente altro. Che bellezza per i nostri occhi, non potevamo chiedere di meglio.