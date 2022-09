Federica Panicucci da sogno a Milano: tutto troppo aderente

Il ritorno a Milano da parte di Federica Panicucci è stato battezzato nella migliore maniera possibile. Ovviamente ci ha aggiornato direttamente con un post che ha condiviso direttamente sul suo account ufficiale di Instagram che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi – FOTO

In questa ultima estate l’abbiamo vista e soprattutto apprezzata con degli scatti che ci hanno mandato completamente fuori di testa. Poco importa se le ha scattate direttamente dalla sua Toscana oppure dalle Maldive dove ci ha deliziato con dei bikini e delle pose da infarto, questa volta lo ha fatto nuovamente nel nostro paese con un contenuto che merita decisamente tanto e che non poteva assolutamente passare inosservato. Guardare per credere se vi stiamo dicendo la verità. Godetevi lo spettacolo e buona visione.

Federica Panicucci, visione paradisiaca: che forme

In realtà di possiamo anche accontentare di questa immagine in evidenza che potete vedere sopra: un selfie di tutto rispetto che ci ha fatto (in passato, ed anche ora) andare completamente fuori di testa. Adesso, però, è passata ad un altro scatto che merita decisamente molto. Il suo ritorno in Italia è decisamente di fuoco. Un qualcosa che veramente merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti i suoi follower. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Ovviamente noi della redazione di ‘Calciopolis‘, per i nostri lettori, regaliamo solamente il meglio ed immagini di altissime qualità. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Federica Panicucci, vestito di qualità: forme da infarto – FOTO

Sempre più incantevole e sorridente che mai. Eccola qui in un nuovo post la nativa di Cecina che ci delizia con questo post a dir poco da urlo. Inutile ribadire che sta raccogliendo il successo che merita: una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan e colleghi. Un vestito blu che mette in risalto tutte le sue straordinarie forme. Un lato ‘A’ assoluto protagonista e delle curve semplicemente da sogno. Adesso siamo pronti per vederla, tutti i giorni, in televisione a condurre il programma ‘MattinoCinque’ sul canale Mediaset. Che spettacolo.