Elodie, camicia intrigante: il reggiseno è solamente un filo

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che confermare questa teoria visto che, anche in questa occasione, la nativa di Roma ha decisamente esagerato con il suo contenuto

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi stavamo aspettando con molta ansia. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Curiosi di vedere la sua ultima opera d’arte? Allora non vi dovete affatto preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Che spettacolo per i nostri occhi – FOTO

Elodie, il suo post non ha bisogno di parole

E’ una continua sorpresa la nostra Elodie. In quest’ultimo periodo è particolarmente attiva sui social network. Ovviamente il riferimento non può che essere alla sua presenza al ‘Festival del Cinema‘ di Venezia dove ha incantato davvero tutti con la sua presenza. Il suo look non è passato di certo inosservato ed ha mandato ko tutti i presenti, fotografi compresi che non potevano credere ai loro occhi. Hanno tutte le ragioni di questo mondo visto che, ogni volta che vediamo qualcosa di nuovo da parte sua, ci sentiamo esattamente così. Per non parlare di questo suo nuovo post che sta raccogliendo il successo che merita. Ovviamente il riferimento è chiaro: “like” e commenti di approvazione sono all’ordine del giorno. Numeri che, con il passare delle ore, stanno aumentando sempre di più ed in una maniera a dir poco incredibile. Quello che ci regala è sempre un qualcosa di veramente spettacolare, su questo non ci sono particolari dubbi. Siete pronti per conoscere il tutto? Allora non vi resta da fare altro che mettervi comodi e godervi lo spettacolo che sta per iniziare.

Elodie, camicetta aperta e lato ‘A’ in bella vista – FOTO

Ed eccola qui sempre più in forma ed incantevole che mai. Capelli raccolti, profilo che definire “perfetto” è assolutamente troppo poco. Una camicetta che si apre vertiginosamente e che lascia intravedere tutto quello che serve. Ovvero un lato ‘A’ condito da un reggiseno troppo piccolo. Per non parlare della gonna che mette in risalto tutto questo capolavoro che ci ha offerto e che ci lascia, ancora una volta, tutti quanti noi senza parole.