Sabrina Salerno toglie il fiato: il costume è minuscolo e tutti fanno zoom

Bikini minimal in mare e forme esplosive: Sabrina Salerno manda in delirio la community, la sua ultima galleria è pazzesca.

L’estate volge al termine ma c’è chi non si arrende, e sui social la temperatura percepita è di sicuro più alta. Merito di Sabrina Salerno e di una gallery in due scatti che per la community è l’ennesimo tributo al suo fascino.

Quando si parla di lei gli aggettivi si sprecano, e la storia non è mai cambiata dai suoi esordi potentissimi sul palco. Quella cantante grintosa e giovane che proponeva pezzi di grande successo e sul palco era incontenibile si è trasformata in una donna molto amata, capace di portare fascino ed eleganza in tv, e di trasformare la sua pagina social in un contenitore assoluto di istantanee da sogno.

Il motivo è chiarissimo ed è ben visibile da anni per una donna amata da molte generazioni di uomini che continuano a reputarla una delle showgirl più seducenti e attraenti in Italia. Musica, film, trasmissioni, interviste di ogni tipo e ora un boom sui social. Tutto ciò che la Salerno intraprende si trasforma in successo, in richiesta da parte dei fan. Quando arrivano questo scatti però è impossibile non commentare. Provate a dare un’occhiata anche voi.

Sabrina Salerno in bikini: i fan sono in delirio

Sono passati anni, ma la sostanza non è affatto cambiata. Sguardo che incolla tutti allo schermo, forme esplosive e curate in ogni aspetto, quella sensualità unica che l’ha fatta amate da uomini di ogni generazione. Le vacanze non sono affatto finite per Sabrina Salerno e i fan sono contentissimi che ci sia ancora il sole a scaldare i giorni di settembre e anche le temperature sui social network.

Se le foto nella natura, al mare, e in piscina vi hanno stupito, di certo gli ultimi due scatti non sono da meno. Il bikini coloratissimo infatti evidenzia le forme pazzesche di una delle regine della bellezza e della seduzione in Italia, ma in molti ammettono di aver fatto lo zoom alla foto. La Salerno infatti lascia intravedere qualcosa in più e i commenti si scatenano in una pagina dai numeri altissimi.

La splendida showgirl ha infatti superato abbondantemente il milione di followers e tutti sono conquistati dai suoi post. I commenti si sprecano, le reazioni arrivano a valanga e la Salerno incassa. Il risultato? Uno scambio di commenti social che riafferma quando la cantante sua sempre nei cuori degli italiani, che le riservano sempre un posto speciale.