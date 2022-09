Estate ancora bollente per Giorgia Palmas, lato A esplosivo in acqua

L’estate non è finita per Giorgia Palmas: direttamente dal suo profilo Instagram, un nuovo scatto dove “emergono” le sue grazie.

Per molti ormai, le vacanze sono terminate ed è tempo di tornare a lavoro. L’estate è giunta al termine e con sé, porta via anche gli scatti più bollenti. Per Giorgia Palmas però, la stagione estiva non è finita e, con il suo ultimo post, dimostra che il meglio deve ancora venire.

Le vacanze estive come detto, sono ormai giunte al termine e per tutti, è tempo di tornare alla vita quotidiana. Non per tutti però è così, dato che sui social c’è chi ancora non vuole salutare la stagione estiva. Tra influencer, showgirl e personaggi dello spettacolo, Giorgia Palmas è quella che più di tutti vuole godersi fino all’ultimo momento la stagione più bella di tutte. Il suo profilo Instagram è letteralmente esploso, con ben 1,8 milioni di followers. Mica male per lei, cresciuta nella TV dei primi anni 2000. In quegli anni, la Palmas è cresciuta costantemente ed in modo esponenziale, soprattutto durante la sua esperienza a Striscia la Notizia come velina, diventando una delle icone più note del programma satirico. Oggi a distanza di tempo è una star anche sui social e ad ogni nuovo post i fan sono in delirio.

Giorgia Palmas, uno spettacolo senza tempo: lato A esplosivo

Di certo non sente il peso dei suoi 40 anni. Sui social, Giorgia Palmas, è sempre più ai vertici con numeri decisamente importanti. L’ex Velina, per chi non lo sapesse, lo scorso maggio sulle meravigliose rive del lago di Como ha sposato il suo amato Filippo Magnini. Con lui e la famiglia al completo ha di fatto vissuto un’estate da sogno tra posti meravigliosi, divertimento e tanto relax, il tutto testimoniato anche sui social dei due a suon di nuovi scatti, video e Instagram Stories. Dalle Bahamas alla Sardegna, è stata una lunga e calda estate per Giorgia Palmas. L’ultimo posto della showgirl è una vera e propria perla, uno scatto che riassume perfettamente la sua estate. Un lato A che emerge in maniera esplosiva assieme alla straordinaria bellezza della meravigliosa modella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

Più in forma che mai, Giorgia Palmas continua a godersi le vacanze estive, raccogliendo un successo davvero incredibile con i suoi scatti. Il suo ultimo contenuto social è stato preso letteralmente d’assalto, con infiniti like e commenti d’approvazione. Insomma, nonostante che la stagione estiva sia giunta al termine, la Palmas riesce ancora oggi a dare spettacolo.