Jolanda De Rienzo, nostalgia vacanze: bikini leopardato minuscolo

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che confermare questo tipo di tesi visto che siamo rimasti, ancora una volta, completamente senza parole da quello che i nostri occhi hanno appena visto – FOTO

Una immagine che bisogna riguardare più e più volte e soprattutto con la massima attenzione e cautela di questo mondo. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui siamo davvero ad altissimi livelli che solamente una come la nostra Jolanda ha saputo regalarci.

Tutti in piedi per la nostra Jolanda

Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi ed applaudire l’ultimo post della nostra Jolanda. Poco importa se si tratta di una immagine che è stata scattata qualche settimana fa e soprattutto di quando era ancora in vacanza. Il suo contenuto, come sempre, è di altissimo livello e non poteva assolutamente passare inosservato. A quanto pare la bella giornalista campana, in un momento di noia a lavoro, ha ben pensato di riguardare le vecchie foto di quando era in bikini rigorosamente leopardato e soprattutto a mare e di postarla sul suo profilo ufficiale di Instagram. I risultati, ovviamente, sono stati a dir poco eccezionali: da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto davvero con altissimi risultati. Il titolo è tutto un programma, questa volta niente spoiler: solamente perché siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con ansia. Ed è per questo motivo che vi consigliamo di mettervi comodi per guardare lo spettacolo che sta per iniziare.

Jolanda De Rienzo, bikini leopardato da urlo – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente che mai. Un fisico così strabiliante non lo avevamo mai visto. Un lato ‘A’ decisamente protagonista in questo scatto. Sicuramente il cielo azzurro ed il mare fanno la loro splendida parte, ma mai quanto lei che veramente sa regalarci delle splendide emozioni. Per non parlare del suo perizoma che sembra essere solamente un filo all’apparenza. Sguardo rivolto verso altrove e posa da infarto.