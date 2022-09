Maldini pronto a pescare in casa Real: primi contatti per il colpo a zero

Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, oramai ci ha preso proprio gusto ed è pronto ad intavolare una vera e propria trattativa con il calciatore del Real Madrid per la prossima stagione. L’obiettivo del dirigente è fin troppo chiaro: acquistarlo a parametro zero una volta che il suo contratto con i ‘Blancos’ scadrà

Così non darà un suolo euro alla società spagnola che ne detiene, appunto, il cartellino ancora per pochi mesi. Probabilmente anche con la “benedizione” dell’ex ed amico Carlo Ancelotti che potrebbe anche dare il ‘via libera’ al possibile trasferimento del calciatore nella squadra rossonera. In questo caso si tratterebbe della sua prima esperienza nel nostro paese. Una soluzione che piace, e non poco, alla dirigenza e agli stessi tifosi che sono già con l’acquolina in bocca nel caso in cui si dovesse concretizzare questo tipo di affare.

Milan, Maldini pronto a tutti: che colpo dal Real

Il Milan vola proprio sulle ali dell’entusiasmo. Il motivo è fin troppo semplice: basta andare dietro di qualche giorno e controllare cosa è successo nella quinta giornata del campionato di Serie A. Quella che si è giocata non poteva assolutamente essere considerata una partita come tutte le altre. Lo sa bene l’ambiente ed anche lo stesso club: la vittoria, nel derby, contro l’Inter ha dato ancora più carica per i prossimi impegni del ‘Diavolo‘. Oltre ad avere un occhio su quello che sta succedendo in campo, la dirigenza sta anche pensando alla prossima stagione. Nonostante sia preso per trarre dei bilanci sull’andamento della squadra di Stefano Pioli, il direttore tecnico Maldini sta iniziando a pensare a qualche possibile colpo da prendere a “parametro zero” e che possa fare solamente del bene alla società, pronta ad essere rinforzare con acquisti di qualità. Il nome che circola potrebbe seriamente far infiammare l’ambiente che non vede l’ora di accogliere il calciatore a braccia aperte.

Milan, Asensio per l’attacco: obiettivo prenderlo gratis

Marco Asensio è uno dei nomi che circola da tempo nel club di via Aldo Rossi, ma che non stanca mai. L’attaccante del Real Madrid non è tra i preferiti di Carlo Ancelotti che non lo considera affatto una prima scelta. Basti pensare che, fino a questo momento della stagione, ha collezionato solamente una presa con i ‘Blancos’ in campionato (dove ha giocato solamente due minuti contati). Segno del fatto che la società tende puntare su altro. Stesso discorso per l’atleta che si guarda intorno e vede con interesse l’opzione che porta proprio al Milan, Magari a zero ed a giugno del 2023.