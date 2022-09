Giulia De Lellis provocante a Venezia, il vestito non la copre abbastanza

Elegante, bellissima, sempre pronta a stupire: Giulia De Lellis non tradisce mai e da Venezia lascia i fan a bocca aperta.

Quando si parla di lei si pensa subito ai social. A quel boom incassato soprattutto fra le teenager, ai numeri, alle sponsorizzazioni.

Giulia De Lellis però è anche molto altro. Da perfetta imprenditrice lavora senza sosta, collabora con grandissimi marchi di moda, ed ha anche scritto un libro che ha incassato numeri da record nelle vendite. Un successo continuo il suo, spinto chiaramente da numeri pazzeschi sui social. Nella sua attività da influencer infatti conquista fan ogni giorno, e lo fa con consigli, foto continue, suggerimenti di ogni tipo.

La sua community continua quindi a crescere ed è in continuo fermento. Messaggi di ogni tipo, richieste, attestati di stima, vip che le scrivono e scambiano con lei battute e complimenti. Il motivo? Facile da intuire scrollando i suoi contenuti. La De Lellis infatti non si ferma mai, e posta non solo foto dei suoi lavori, ma anche di momenti privati. Il risultato è in alcuni scatti da sogno che mettono in evidenza il suo fascino. Come nel caso dell’ultima galleria da Venezia.

Giulia De Lellis incanta Venezia: scatti da urlo, look pazzesco

Sette foto, in primo piano, seduta, in piedi per mostrare il look scelto a Venezia. La De Lellis è impeccabile e seduce con eleganza e semplicità. Il vestito è infatti perfetto per le sue splendide forme, e il viso, sorridente o seducente, fa la differenza e incolla come spesso accade i suoi fan allo schermo. “Emozionata per questi giorni in cui vi porterò con me”, scrive alla community postando gli scatti.

Il resto lo fanno le foto, che alimentano il dibattito e come sempre accade scatenano i commenti. Sono circa 600 in poche ore, e arrivano anche da fan raggiunti e conquistati nei paesi esteri. “Giulia, sei la numero uno, tu le batti tutte” si legge fra i commenti, e in effetti almeno a giudicare dai numeri i record si moltiplicano giorno dopo giorno.

La De Lellis ha infatti ampiamente scavalcato il muro dei 5 milioni di followers. Una cifra clamorosa per chi si intende di numeri sui social, e che testimonia quanto il suo seguito sia in continua crescita e le sue attività in costante fermento. La De Lellis non smette di stupire, ma non vogliamo rovinarvi la sorpresa. Nelle storie arrivano infatti altri video e contenuti pazzeschi che testimoniano il suo fascino. Non ci credete? Provate un po’ a dare un’occhiata.