Ines Trocchia, intimo trasparente e tutto in vista: sfida alla censura

Una galleria incredibile per Ines Trocchia: la temperatura si alza, perché questa volta le immagini sono davvero esagerate.

Partiamo dai numeri, che sui social danno la dimensione di quale sia il seguito di un vip. Per lei sono un milione e mezzo i followers, con una crescita pazzesca negli ultimi mesi e motivi ben evidenti.

A questi aggiungiamo le foto, potentissime, che in estate chiaramente alzano la temperatura. Proviamo a mettere insieme gli ‘ingredienti’ e le conclusioni sono chiarissime. Ines Trocchia è una delle bellezze italiane più apprezzate, di certo anche all’estero, ed è assolutamente una delle più seguite in una estate in cui ha mostrato sui social contenuti da sogno. La sua carriera da modella l’ha resa infatti famosissima anche all’estero, probabilmente anche per quel motto che lei orgogliosamente mostra sulla sua pagina Instagram.

“100% natural” scrive, e poi mostra le sue foto. Volto attraente, fascino mediterraneo, forme naturali e da sogno che in poco tempo hanno attirato tutti. Giornali, tv, grandissimi marchi che fanno a gara per associare i prodotti da sponsorizzare al volto intrigante e al fisico pazzesco di Ines Trocchia. Ogni sui post si trasforma quindi in un boom di commenti, ma l’ultima galleria è davvero clamorosa. Due foto, contenuti che per certi versi sfidano la censura, e il resto lo affidiamo alla potenza delle immagini, che parlano da sole.

Ines Trocchia alza la temperatura: foto pazzesche

Gli studi al liceo scientifico, poi le prime avventure nel mondo della moda fino al trasferimento a Milano, che l’ha resa famosissima e molto ricercata, e che ha trasformato quella carriera da poco sbocciata in un vero e proprio boom. Ines si è fatta notare in questi anni per essere un volto molto ricercato da prestigiosi brand e avendo spopolato sulle prime pagine di importanti magazine.

Inevitabili anche le richieste in arrivo dal mondo della tv, che le hanno dato modo di presentarsi sempre in maniera impeccabile e ammaliante negli studi di note trasmissioni sportive. Ines Trocchia infatti è appassionata anche di calcio e non ha mai nascosto le sue simpatie per l’Inter. Un vero e proprio boom quindi, in una carriera in costante crescita che si trasforma anche in numeri importanti su Instagram.

Il suo seguito è sempre in crescita, spinto anche da scatti da sogno, che nella calda estate si sono trasformati in immagini in bikini, in intimo, su spiagge da sogno. Primi piani travolgenti e video hanno fatto il resto, ma l’ultima galleria sembra praticamente insuperabile. Ines Trocchia si mostra infatti di spalle con intimo trasparente e minuscolo. Quasi una sfida alla censura, perché il livello degli scatti si alza e nei commenti il dato che emerge è uno solo. La modella ha un fisico impeccabile e attraente, un volto da sogno, ed è di certo fra le preferite degli italiani che sono ancora a bocca aperta dopo aver visto le ultime istantanee.