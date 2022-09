Allegri risponde all’esonero con la rivoluzione: formazione Juve ribaltata

Una vera e propria crisi quella che ha colpito la Juventus: dopo la gara contro il Benfica, tutti contro Allegri che ora, deve rispondere.

Un mercoledì di Champions amaro per la Juventus. Mai aveva perso le prime 2 partite della fase a gironi di Coppa Campioni, un dato che evidenzia ancor di più la crisi dei bianconeri. Allegri ora deve rispondere e, la gara di domenica contro il Monza, rappresenta un’opportunità unica per poter tornare a vincere.

Una sconfitta che complica ulteriormente il cammino in Champions League della Juventus. Eppure, la squadra di Allegri aveva avuto un approccio piuttosto imponente, quantomeno nei primi 15 minuti, trovando il gol con il solito Milik nei primi minuti. Poi, il Benfica viene fuori con il suo gioco ed inizia a schiacciare la Juventus. Pressione asfissiante che porta i suoi frutti quando, al minuto 41, Miretti commette fallo in area di rigore. Cartellino giallo e calcio di rigore per i lusitani. Joao Mario, ex calciatore dell’Inter, spiazza Perin e mette le cose a posto fissando il punteggio sull’1-1. Il canovaccio del secondo tempo, se vogliamo, è ancor più peggiore rispetto al primo, con la Juventus che fatica a ripartire e continua ad essere schiacciata da un Benfica che impone sempre più il suo gioco. Il 2-1 non tarda ad arrivare, con David Neres che al 55′ minuto porta in vantaggio i portoghesi. Neanche i cambi risollevano la situazione, con il solo Di Maria che non può certo cambiare le cose. Juventus che ora è chiamata ad una reazione e, domenica contro il Monza, Allegri sa che non può fare ulteriori passi falsi.

Allegri, il Monza deve essere la gara della svolta: ecco l’11 iniziale

Gara da non sbagliare quella contro il Monza. Domenica, alle 15, la Juventus dovrà per forza di cose prendere i 3 punti e, soprattutto, ritrovare la vittoria che manca ormai da troppo tempo. Altro dato che inizia a preoccupare infatti, sono le vittorie fuori casa. L’ultima risale ad aprile, con la Juventus che si impose per 2-1 contro il Sassuolo. Allegri deve rispondere alla brutta sconfitta contro il Benfica e, contro i brianzoli, si ritorna alla difesa a 4, con Bremer che potrebbe riposare e dare spazio dal primo minuto a Gatti. Danilo e Bonucci, ormai traghettatori dello spogliatoio, titolari con De Sciglio a sinistra. A centrocampo, Paredes in mediana non si tocca, con Miretti e Mckennie che potrebbero rifiatare, dando spazio a Fagioli. Da Valutare Locatelli e Rabiot, entrambi assenti nella sfida di Champions.

In attacco, spazio al trio Kostic, Vlahovic e Di Maria, con Milik che come ben saprete, non sarà a disposizione data la squalifica rimediata contro la Salernitana. Allegri che deve rispondere alla critiche ricevute dopo la gara contro il Benfica. Contro il Monza, doverosi i 3 punti poi, tutte le valutazioni del caso, verranno fatte durante la sosta per le nazionali.