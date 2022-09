“Nessuna come lei”, spacco esagerato per Belen: che visione

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è riuscita alla grande e lo ha fatto anche nella migliore maniera possibile. Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piesi per osservare, da vicino, il suo contenuto a dir poco “bollente”.

Se non avete ancora capito a cosa ci stiamo riferendo non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Una visione che definire “paradisiaca” e “bollente” è decisamente troppo poco. La protagonista di questo nuovo contenuto non poteva che essere l’affascinante e brillante Belen Rodriguez che infiamma anche il cielo ed il pubblico di Venezia grazie alla sua presenza. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato, guardare per credere che spettacolo.

Belen Rodriguez incanta Venezia: forme esagerate

Questa volta ha decisamente esagerato. Ovviamente non si tratta affatto di una cattiva notizia, ma tutt’altro. Anche lei è stata invitata sul fantastico tappeto rosso del ‘Festival del Cinema‘ di Venezia. Tutti quanti sono rimasti senza parole e soprattutto senza fiato. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. La showgirl televisiva ci ha deliziato, ancora una volta, con un nuovo contenuto che sta raggiungendo il successo che merita. Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi dopo aver ammirato un capolavoro del genere. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica un qualcosa di simile, ma in questa occasione si è superata alla grande e con ottimi risultati. Siete curiosi di conoscere e soprattutto capire di cosa stiamo parlando? Allora non vi resta, da fare altro, che rimanere incollati qui con noi per osservate tutti quanti insieme il suo ennesimo capolavoro. Non ci resta che augurarvi una buona visione.

Belen Rodriguez, vestito divino: spaccatura totale – FOTO

Ed eccola qui sempre più incantevole e seducente che mai la fantastica nativa di Buenos Aires che sa sempre come sorprendere i suoi follower. Un contenuto che non sta davvero né in cielo e né in terra. Un vestito che non passa di certo inosservato: uno spacco che mette in evidenza e in risalto la sua gamba che ci manda completamente al tappeto. Proprio come le sue forme che definire “incantevoli” è assolutamente troppo poco. Quel filo di trucco che in queste occasioni non può mai mancare e quello sguardo che ci manda fuori di testa.