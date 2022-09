Inter, ora è gelo: doppio addio a costo zero a giugno

Marotta deve intervenire: il rischio di perdere due giocatori è concreto e si lavora su due trattative difficili. Nessuna novità al momento.

Il momento in casa Inter è caldo. Il successo sul Torino ha placato l’animo dei tifosi, non contentissimi dell’avvio in campionato.

L’infortunio di Lukaku ha condizionato l’inizio di Inzaghi, e la sessione di mercato estiva, in cui alcuni colpi sono saltati dopo il no secco da parte della società, non sono stati digeriti nel migliore dei modi dall’allenatore e dalla tifoseria. Inzaghi ha comunque una rosa importante, e fra campionato e Champions dovrà cercare successi in una stagione complicata, in cui il livello si è alzato. A gennaio poi ciò che non è andato nel migliore dei modi sarà rivisto sul mercato, con un occhio a ciò che potrebbe accadere la prossima estate.

Marotta non dovrà infatti solo cercare pedine per dare qualità alla rosa ma gestire alcune grane interne. Su tutte i rinnovi di alcuni giocatori. Ci sarà tempo, ma al momento due situazioni preoccupano, e in casa Inter non è in discussione l’eventualità di perderli a zero.

Inter, Marotta a due grandi problemi

Saranno mesi di grande lavoro per Marotta. I nerazzurri hanno infatti due grane da gestire, in una situazione imbastita da tempo ma sulla quale mancano certezze. Ecco perché cresce la preoccupazione. Inzaghi chiedeva rinforzi in difesa che non sono arrivati, e il mancato approdo di Bremer alla corte del tecnico impone riflessioni da fare subito. Marotta sa bene che dovrà gestire due rinnovi sui quali mancano ancora basi solide, e la chiave sarà tutta nella volontà dei calciatori, e nelle offerte in arrivo.

Skriniar e De Vrij sono infatti colonne di un pacchetto arretrato che ha fatto le fortune di Conte prima e dell’attuale tecnico ora. Le situazioni dei calciatori sono per certi versi differenti, ma accomunate da un obiettivo solo. L’Inter vorrebbe trattenere entrambi, ma per Skriniar il passaggio al Psg sfumato per la forte volontà del club, impone di fare in fretta. Il calciatore è da anni fra i migliori centrali in Europa, e c’è la fila per tentare l’assalto.

Ecco perché Marotta non può e non deve perdere tempo. Lo scenario che il club prevede è uno solo. Entrambi i difensori saranno al centro di offerte per rinnovare i contratti, e poi saranno le richieste in arrivo a delineare il loro futuro. Perdere uno dei due è quindi una possibilità concreta, ma l’Inter non vuole farlo a zero e programma incontri per sbloccare due situazioni al momento molto delicate.