Emily Ratajkowski, maglia trasparente e niente reggiseno: si vede tutto

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che confermare questa teoria. Non solo: non possiamo fare altro che ringraziarla per il nuovo post che ci ha donato e che sta raccogliendo il successo che merita: guardare per credere – VIDEO

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un qualcosa che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Un filmato che bisogna guardare in loop, senza mai stancarsi. Quello che ci ha regalato la fantastica Emily Ratajkowski è un qualcosa che veramente ci manda al tappeto. Non si tratterebbe affatto della prima volta, ma in questa occasione si è davvero superata. Che stile.

Emyly Ratajkowski, semplicemente fantastica

Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi ed applaudire il nuovo post che porta la firma della supermodella inglese. Noi ringraziamo ancora i due cantanti Robin Thicke e Pharrell Williams che l’hanno fatta conoscere al mondo. Ovviamente ci stiamo riferendo al filmato della clip musicale ‘Blurred Lines‘ in cui si è fatta apprezzare da tutti. Un filmato che in molti hanno rivisto con molto piacere in più di una occasione. Poi hanno ascoltato anche la canzone visto che erano concentrati decisamente su altro. Sui social network è una vera e propria icona visto che è seguita da milioni di persone che non si perdono un singolo aggiornamento da parte sua. Nelle ultime ore ha pubblicato un nuovo post che sta raccogliendo il successo che merita. Ovviamente ci stiamo riferendo all’altissimo numero di “like” ed anche ai commenti di approvazione che, in questi casi, non possono assolutamente mai mancare. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Godetevi lo spettacolo .

Emily Ratajkowski, tutto trasparente e nulla sotto: che spettacolo – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tory Burch (@toryburch)

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente che mai. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti. Un nuovo incredibile contenuto che porta la firma della nostra Emily che si esibisce con una maglia tutta trasparente. Non sarebbe la prima volta infatti, ma sotto non c’è praticamente nulla. Neanche il reggiseno. Niente di niente: un qualcosa di veramente incredibile che ci ha spiazzato completamente. Semplicemente paradisiaca, nulla da aggiungere.