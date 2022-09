Wanda Nara, un ritorno trionfale in TV: vestito stretto e scollatura esagerata: uno spettacolo clamoroso, per un lato A esplosivo.

La modella argentina torna in televisione e lo fa in un modo tutto suo: tutti sorpresi dal suo look esplosivo, per una scollatura decisamente imponente. La moglie di Mauro Icardi sa sempre come conquistare i fan e, anche questa volta, a saputo prendere tutti alla sprovvista con un post decisamente di alto livello.

Torna a far parlare di sé, per l’ennesima volta, Wanda Nara. In questa occasione però, il motivo è molto valido, dato che la modella argentina è tornata in TV con grande stile. La sua apparizione sulla rete televisiva argentina “Telefe” è stata accolta con grande piacere da parte di tutti, anche su Instagram. La moglie di Mauro Icardi ha partecipato al programma “Quièn es la Màscara?“, che corrisponde al nostro “Cantante Mascherato” in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. Nelle vesti di giudice del programma, andato in scena Lunedì sera alle 22:30, Wanda Nara ha il compito di scoprire quale VIP si nasconde dietro la maschera. Per celebrare il suo ritorno in TV, Wanda ha annunciato il tutto tramite social, con un post che non è di certo passato inosservato.

Wanda Nara, ritorno trionfale in TV: scollatura esagerata e forme straordinarie

Wanda Nara è a tutti gli effetti una vera e propria imprenditrice digitale. Un utilizzo importante dei social, come testimoniato dal vasto seguito su Instagram, dove può vantare oltre 12 milioni di followers. Numeri importanti, ma che testimoniano la grande importanza che ha lady Icardi sui social. Il vasto seguito l’ha ottenuto anche grazie ai suoi scatti da capogiro. Che sia estate o inverno, Wanda Nara sa sempre come sorprendere i fan e, l’ultimo post, n’è la dimostrazione. Un ritorno trionfale in TV, con un vestito stretto ed una scollatura davvero esagerata: gioie ed emozioni, per un contenuto a dir poco bollente.

Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

I suoi contenuti non sono mai banali e raccolgono sempre una quantità enorme di like e commenti. La modella, infatti, raccoglie numerosissimi commenti e, come testimoniato sotto l’ultimo post, infiniti sono i complimenti per lei. Quello che però balza subito all’occhio è la scollatura infinita, per un vestito che stenta a contenere le forme esplosive di Wanda. Insomma, lady Icardi sa come colpire il pubblico e, anche questa volta, il risultato è stato lo stesso per la gioia dei fan.