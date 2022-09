Diletta Leotta regina anche della F1: top minuscolo

Nonostante la Ferrari non sia riuscita a vincere in casa propria il Gran Premio di Monza, ci ha pensato la nostra Diletta Leotta a trionfare con la sua presenza e soprattutto con un look che non poteva assolutamente passare inosservato sotto gli occhi di tutti quanti noi. Un contenuto di altissimo livello che merita molto

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata. Anzi, ha un bel po’ esagerato. Ovviamente non si tratta affatto di una cattiva notizia per tutti quanti noi, ci mancherebbe altro. Il suo post, infatti, sta raccogliendo il successo che merita: ovviamente ci stiamo riferendo all’altissimo numero di “like” e commenti di approvazione che, in questi casi, non possono assolutamente mai mancare.

Diletta Leotta, è lei la regina di Monza: tutti in piedi

Charles Leclerc si è piazzato al secondo posto dietro Max Verstappen che ha vinto il Gran Premio di Monza. Una vera e propria delusione per i tifosi della Ferrari che hanno occupato un buon 80% degli spalti con maglie e bandiere rosse. Un vero e proprio peccato. Un dispiacere che, però, è durato solamente pochi attimi visto che ci ha pensato la splendida Diletta Leotta a rimediare a questa delusione con la sua presenza. C’erano davvero tantissimi vip in quel di Monza, poi c’era lei che ha illuminato tutto. Il suo look non poteva assolutamente passare inosservato ai nostri occhi. Tutto decisamente troppo aderente: sia per quanto riguarda il top che per il pantalone che mettono in risalto le sue straordinarie ed incantevoli forme. Una vera e propria goduria per tutti i fortunati che l’hanno vista dal vivo. Noi, invece, ci dobbiamo “accontentare” della foto. Vi pare poco? Tenetevi forte che l’opera d’arte sta per arrivare.

Diletta Leotta, tutto troppo aderente: a Monza vince lei – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente come non mai. Tutto il resto passa inevitabilmente in secondo piano. Come dovrebbe essere in questi casi. Un lato ‘B’ che definire perfetto è assolutamente troppo poco. Per non parlare del top che è di altissimo livello. Impegnata mentre i piloti sono pronti ad iniziare la gara, la nativa di Catania ha mandato completamente in tilt tutti i presenti a Monza solamente con la sua presenza. Una visione a dir poco paradisiaca.