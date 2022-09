Elisabetta Canalis, la zip della felpa scende troppo: nulla sotto

Bellezza infinita e fascino irresistibile: ancora una volta Elisabetta Canalis decide di lasciarci senza fiato con un video bollente.

Impeccabile come non mai, anche questa volta è riuscita a stupire tutti con un video che sta facendo discutere. Elisabetta Canalis lascia tutti senza fiato grazie al suo ultimo contenuto social davvero di altissimo livello. Un fascino a dir poco irresistibile, con la Canalis sempre capace di attrarre tutti come se fosse una calamita.

L’eleganza di sempre, un fascino da sogno ed un fisico a dir poco stellare. C’è poco da fare quando Elisabetta Canalis mette in mostra tutte queste sue qualità, proprio come nell’ultimo post pubblicato qualche ora fa su Instagram. Ha saputo conquistare uomini famosi ma, più in generale, le ha regalato una carriera fantastica e senza sosta. Richieste dal mondo della moda, copertine delle riviste più famose al mondo, tanta televisione e film. Un successo planetario, che l’ha resa famosa anche all’estero dove sono in tanti a ritenerla una delle icone del fascino italiano. Elisabetta Canalis non smette mai di stupire. Fra uno spot e l’altro, fra un allenamento e un match sul ring, regala spesso scatti iconici sui suoi profili social. Lo ha fatto nuovamente con un post che, a giudicare dai commenti, ha fatto il giro del mondo. Del testo quando la tua sensualità ha ottenuto un successo planetario, è lecito attendersi sempre un boom di commenti. Il video in questione però, merita di essere visto con estrema calma ed attenzione.

Elisabetta Canalis da sogno: la felpa scende sempre più e sotto non c’è nulla – VIDEO

Elisabetta Canalis si trova a Milano e non ha perso di certo l’occasione per postare video e Instagram stories. Quando si parla di lei i commenti vanno tutti in una sola direzione. Un Un fascino irresistibile, come testimoniato dall’ultimo contenuto postato poche ore fa. Lo ha fatto di nuovo la Canalis, questa volta però, con una felpa che pian piano scende regalando uno spettacolo decisamente scoppiettante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Un video che non ha bisogno di presentazioni. Elisabetta Canalis incantevole come non mai, posta un video semplicemente bollente, dove la felpa pian piano scende e, sotto, non c’è nulla. Normale la reazione incredibile dei fan, con un video che sta facendo il giro del web. Uno spettacolo di assoluto prestigio, con il contenuto che è stato preso d’assalto con una quantità di like clamorosa e commenti a non finire.