Il vestito di Sara Croce è troppo scollato: tutto in vista

Lo spettacolo sul red carpet di Venezia lo offre Sara Croce: vestito verde corallo e scollatura davvero vertiginosa per la modella.

Festival del cinema di Venezia garanzia di spettacolo, anche sul red carpet. Tante le modelle, influencer o personaggi dello spettacolo e far da cornice al questo spettacolare evento. Su tutte però, Sara Croce spicca per bellezza e sensualità: il suo ultimo scatto sul red carpet ha fatto impazzire i fan, con vestito verde corallo ed una scollatura da Oscar.

Super scatto in occasione del Festival del cinema di Venezia, con la modella che si fa notare per un vestito verde corallo ed un fisico statuario. S’è sul red carpet è solo merito suo e della sua vita professionale. Le sue avventure in TV l’hanno portata su una delle passerelle più famose. Per tutti quanti noi, è un vero onore poter ammirare la bellezza di Sara Croce sul red carpet di Venezia. La modella in questi anni si è fatta apprezzare ad altissimi livelli dal grande pubblico e continua a farci sognare ad occhi aperti. Abbiamo potuto conoscerla prima come Madre Natura a ‘Ciao Darwin’ e poi come Bonas ad ‘Avanti un Altro’. Tutti programmi condotti da Paolo Bonolis, regalando uno spettacolo unico a tutto il pubblico televisivo italiano. Non poteva essere altrimenti, grazie ad una bellezza decisamente fuori dal comune. Sara Croce è ormai lanciatissima verso altre esperienze, probabilmente nel programma serale ‘Maurizio Costanzo Show’ dove l’avevamo già vista all’opera qualche mese fa nelle ultime puntate, e altre ancora. Su Instagram, il successo è ancor più grande, dove con il suo 1 milione di followers, ha fatto impazzire tutti con i suoi scatti social.

Sara Croce, uno spettacolo in quel di Venezia: il red carpet è tutto suo

La magia continua anche sul red carpet di Venezia dove, con un vestito verde ed una scollatura vertiginosa, si prenda tutta la scena. Lo scatto pubblicato poche ore fa, mostra lei in posa con un vestito a dir poco ristretto ma che fa risaltare le forme della bellissima showgirl. Sara Croce è garanzia di spettacolo, con il suo ultimo post che sta facendo il pieno di like e commenti d’approvazione: vale la pena vedere il suo ultimo capolavoro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce (@saracroce98)

Eccola, bellissima e sensuale come non mai sul red carpet, a dimostrarci ancora una volta tutta la sua classe e bellezza infinita. Un fascino davvero irresistibile, con uno scatto a dir poco sublime. Gambe lunghissime, fisico imponente ed una scollatura davvero vertiginosa. Uno scenario davvero unico nel suo genere, con la bellissima influencer che anche questa volta ha voluto dimostrare tutto il suo fascino.