Wanda Nara, la camicia si apre e la visione stavolta è totale

Il mare sullo sfondo e Wanda Nara con un look pazzesco a fare da protagonista: scatto potentissimo, i fan reagiscono con una lunga serie di commenti.

Partita dall’Argentina per conquistare l’Europa. Wanda Nara ci è riuscita, e nei suoi progetti ha spaziato in lungo e in largo, trovando consensi e sempre un clamoroso successo.

Lo ha fatto presenziando in tv anche in Italia, diventando protagonista del gossip nel triangolo con l’ex marito Maxi Lopez, amico di Icardi che poi ha rubato il cuore della showgirl. Wanda Nara è diventate perfino agente dell’attaccante, ma più in generale lavora senza sosta in tutte le sue attività. Da imprenditrice ha lanciato una serie di linee di prodotti che le hanno regalato importanti guadagni, è sempre al centro delle richieste dal mondo della moda, e pubblicizza molti brand.

Il suo successo è infatti ben visibile nei numeri, soprattutto sui social. Sono tantissimi i followers dell’argentina, ed è chiaro che i grandi marchi siano sempre pronti ad approfittare di quelle cifre e della bellezza di Wanda Nara per proporre collaborazioni che si trasformano sempre in grandissimi successi. Una carriera letteralmente decollata quindi quella della bionda e prorompente showgirl, che fra un lavoro e l’altro posta foto della sua vita privata. In occasione dell’ultimo scatto è infatti arrivata una nuova valanga di like, e il motivo è ben evidente.

Wanda Nara in costume manda in tilt la community

Capita quindi che ad ogni foto postata, soprattutto quelle in cui l’argentina mostra il suo fisico e la sua bellezza, arrivi un costante boom di like e commenti, con complimenti da ogni angolo del mondo. Del resto quando la tua community sfiora i 15 milioni di followers tutto può accadere e può rapidamente trasformarsi nella corsa al post più bello.

Dopo aver regalato un scatto in spiaggia da Istanbul, dove si trova con il marito Mauro Icardi nella nuova esperienza da calciatore dell’attaccante ex Inter, Wanda Nara si è nuovamente superata. Lo ha fatto con uno scatto in barca, in cui ha mostrato qualcosa di più. La camicia infatti si apre, il costume è ben evidente e le sue forme esplosive lasciano tutti a c aperta.

In pochi minute le arrivano più di mille commenti, e vanno tutti in un’unica direzione. I fan apprezzano infatti quel volto sensuale, le forme ormai note di una donna bellissima che sa sempre come stuzzicare i fan e ci è riuscita nuovamente. Wanda Nara non smette mai di stupire, ed è una delle regine di una estate in cui fra bikini, trasparenze, video in cui era quasi totalmente nuda, ha incassato nuovamente il sostegno di una community sempre più vasta e internazionale.