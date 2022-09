Famosissima in patria, molto amata anche in Italia: Lucia Javorcekova conquista tutti e il motivo è chiaro. Soprattutto dopo l’ultima galleria di foto

Può un soprannome rendere famosa una modella? La risposta è affermativa, e quel nomignolo, per certi versi poco carino ma chiaro, le è stato dato proprio dai fan italiani.

Un soprannome diventato incredibilmente virale per descriverla. Per sottolineare quel fisico pazzesco che le ha consentito in pochissimo tempo di fare breccia nel cuore degli italiani. Lucia Javorcekova ha impiegato davvero poco per riuscirci. Quel “Mozzarellona” che l’ha resa celebre è nato infatti da un concorso di bellezza, e il motivo è abbastanza chiaro. Il riferimento è alle forme pazzesche che come accade spesso non passano inosservate nel mondo dei social, sempre pronto a “premiare” chi mostra la sua bellezza.

Anche la modella di Bratislava ha infatti incassato commenti di ogni genere e un seguito repentino, che in pochi mesi ha fatto decollare i suoi numeri su Instagram. Il motivo? Abbastanza chiaro nei contenuti. Fra foto e video infatti il suo fascino emerge in maniera per certi versi clamorosa, e dall’ultimo workout in abiti super aderenti arrivano immagini che si sono trasformate in un vero e proprio tributo social.

Lucia Javorcekova, il video fa esultare i fan

Foto spesso provocanti, video pazzeschi. Alla Javorcekova piace giocare con i followers che incassano e commentano in maniera continua. Ammaliante, travolgente, assolutamente affascinante. Ogni volta che arrivano quelle istantanee che stuzzicano la community il risultato è evidente nei commenti, che vanno tutti in una sola direzione.

Complimenti, cuori, attestati di stima di ogni tipo. In sostanza quando su Instagram arriva un nuovo contenuto, il social network si blocca. Anche di recente la nativa di Bratislava è tornata quindi a stupire. Questa volta non ci sono tacchi altissimi e abiti scollatissimi, ma il look è perfetto per il workout.

Anche durante l’allenamento però tutto diventa bollente e i fan non perdono occasione per sottolinearlo. Scegliere un commento appropriato è infatti difficilissimo fra i tanti che arrivano, ma non vogliamo rovinarvi la sorpresa. Se non avete visto per intero la gallery in sette scatti postate provate a dare un’occhiata. Siamo certi che resterete a bocca aperta.