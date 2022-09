Juventus, ritorno di fiamma per gennaio: il rinforzo che vuole Allegri

La Juventus pronta a tornare sul mercato a gennaio, Allegri vuole un ulteriore innesto: torna nel mirino un vecchio obiettivo.

Dopo due annate deludenti, la Juventus vuole tornare a essere protagonista in Italia, e ritrovare smalto anche in Europa. Ma l’inizio di questa stagione non è stato di quelli memorabili. La squadra di Allegri stenta a decollare in campionato e in Champions ha iniziato in salita, sebbene il ko dell’esordio con il Psg sia rimediabile nell’ottica del girone.

Juventus, Allegri ci riprova: a gennaio vuole l’esterno che non è arrivato in estate

Il tecnico livornese, in ottima di mercato, è stato accontentato con una campagna acquisti di spessore. I colpi arrivati a Torino, vale a dire Pogba, Di Maria, Bremer, Kostic, Milik e Paredes sono quello che ci voleva per tentare una risalita immediata. Anche se gli infortuni di Pogba e Di Maria hanno complicato tutto, e Allegri, a ben guardare, avrebbe voluto una ulteriore ciliegina sulla torta. Vale a dire, un terzino, per avere una alternativa in più sulle fasce difensive. Considerando oltretutto che in diverse occasioni la tentazione sarà quella di schierare Danilo centrale, e che il rendimento di Alex Sandro, De Sciglio e Cuadrado appare in calando, negli ultimi giorni di mercato l’allenatore bianconero aveva provato a forzare la mano alla società per un ultimo affare. Ma i tempi tecnici non hanno permesso un affondo concreto. Ora, però, il discorso può tornare d’attualità per gennaio e non è un caso che la dirigenza juventina si stia già muovendo per venire incontro alle richieste dell’allenatore.

Juventus, è testa a testa con il Barcellona per Grimaldo

Secondo il portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, la Juventus ripensa a Grimaldo, laterale mancino del Benfica, che sarà avversario nel girone di Champions. Un giocatore di grande qualità e seguito da tempo da varie compagini italiane, non soltanto i bianconeri. Che ora però vogliono portarselo a casa nella sessione invernale e ringiovanire anche le fasce difensive. Ma per Grimaldo, bisognerà fare i conti con il Barcellona, altra squadra che lo segue da anni e che adesso vuole affondare il colpo. I blaugrana si sono rinforzati sulle fasce, ma ragionano anche in prospettiva e il contratto annuale di Marcos Alonso impone di farsi trovare pronti e puntellare già quella zona di campo. Le strade di Juventus e Barcellona dunque si intersecano nuovamente, come accaduto già svariate volte in questi anni sul mercato.