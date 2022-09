Claudia Ruggeri, sul lettino è tutta nuda: l’asciugamano non basta

Un post che merita di essere visto e rivisto il più delle volte e con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi che non potevate assolutamente chiedere di meglio. Ovviamente la protagonista in questione di questa opera d’arte non può che essere la fantastica Claudia Ruggeri, semplicemente incantevole – FOTO

Se non avete ancora visto il suo ultimo contenuto (e non avete ancora capito di cosa stiamo parlando) non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Una visione che definire “paradisiaca” è assolutamente troppo poco per i suoi standard. Un incanto sul lettino: dei vestiti nemmeno l’ombra. Solamente l’asciugamano che cerca di proteggere il tutto, ma non basta. Anche in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile. Buona visione.

Claudia Ruggeri, sul lettino è incantevole

Ancora un altro incantevole e gradito post da parte della nostra Claudia Ruggeri che ci ha voluto aggiornare ulteriormente il suo canale ufficiale di Instagram con un post che lascia rimanere tutti quanti noi senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che piace a tutti quanti noi. In attesa della nuova stagione di ‘Avanti Un Altro‘, dove lei è la regina indiscussa del programma condotto e presentato da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti, la vediamo molto volentieri sui social network in una versione completamente piccante. Una vera e propria gioia per i nostri occhi che non potevano chiedere di meglio. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati alla parte che fa impazzire tutti quanti voi. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Claudia Ruggeri, asciugamano e niente più: completamente nuda – FOTO

Ed eccola qui sempre più incantevole e seducente come non mai. Anche in questa occasione non poteva affatto mancare il “cuoricino” della sua collega ed amica Laura Cremaschi. Proprio come quello dei suoi follower: numeri che, con il passare delle ore, stanno aumentando sempre di più. Proprio come i commenti di approvazione che non possono mai mancare in queste situazioni. Delle gambe fenomenali che sembrano quasi non finiscano mai. Uno sguardo sempre più intrigante e sexy allo stesso tempo: che spettacolo.