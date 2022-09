Sara Croce, scollatura da batticuore: da guardare con cautela

Sara Croce conferma tutto il suo fascino, primi piani imperdibili della modella che con classe ed eleganza continua a incantare il web

Sono giorni in cui il fascino, l’eleganza e il glam si sono dati appuntamento tutti in un unico posto. Vale a dire il Festival del Cinema di Venezia, kermesse che rappresenta un appuntamento di grande rilevanza per il mondo cinematografico, con pellicole in concorso al vaglio della critica e del pubblico. Ma che è anche una occasione per vedere in passerella bellezze da togliere il fiato. Numerose coloro che hanno sfilato sul red carpet e tra le calli e i canali di Venezia, regalando spettacolo. Tra le più apprezzate dai fan, senza dubbio, Sara Croce.

Sara Croce, spettacolo infinito a Venezia: star indiscussa della laguna

La splendida Sara, modella di fascino e sensualità con pochi eguali, è una di coloro che ha raccolto maggiori consensi con i suoi scatti sul web in questi giorni. Instagram pullula di immagini dove la showgirl e modella pavese mette a dura prova le coronarie degli ammiratori. Il suo seguito social è in costante aumento, con oltre un milione di followers. Una fama ben meritata e dovuta ai suoi trascorsi come Madre Natura a Ciao Darwin e come Bonas ad Avanti un Altro. Nella nuova stagione del programma condotto da Paolo Bonolis, però, non la rivedremo in scena. Una notizia che ha rattristato gli ammiratori, ma di Sara sentiremo ancora molto parlare e siamo pronti a vederla all’opera in altre avventure professionali e continuare a goderci il suo fascino senza limiti. Del quale, ci da’ continue prove a modo suo, strappando applausi a scena aperta ancora una volta.

Sara Croce, una scollatura mai vista così: primo piano da delirio assoluto

La vediamo negli ultimi scatti, in sublime abito da sera, togliere il respiro con primi piani ravvicinati della sua vertiginosa scollatura. La particolarità del vestito è che lo scollo è a forma di cuore, e fa risaltare in maniera raffinata e seducente il suo superlativo lato A. Impossibile rimanere indifferenti a tanta bellezza, il post si conclude poi con una visuale a figura intera, con l’abito che incornicia la sua silhouette favolosa e sinuosa. Poco da dire, se non che la sensualità di Sara fa battere il cuore per davvero, in tutti i sensi, e ancora una volta fa scatenare i fan con messaggi di vera e propria adorazione.