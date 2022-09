Ines Trocchia, l’estate non è finita: ritorno col mini bikini

Ines Trocchia regala ancora sprazzi d’estate e di alte temperature, in tutti i sensi, con un nuovo super scatto in costume: favolosa

Una delle bellezze italiane più amate del web, e non solo, non si smentisce davvero mai. Il fascino e la sensualità di Ines Trocchia sono entrati nell’immaginario collettivo e regalano spettacolo sempre e comunque, trovando sempre nuove conferme con i suoi scatti da capogiro, che ci accompagnano sistematicamente.

Ines Trocchia, magia seducente che non delude mai: su Instagram tutti pazzi per lei

La modella di origini partenopee, classe 1994, si è imposta come icona di femminilità all’italiana anche a livello internazionale. E non è un caso, infatti, vederla posare a ripetizione per riviste molto conosciute e brand di notevole importanza. Anche oltre oceano, Ines è diventata una star assoluta. E tutto questo lo si nota anche dal suo considerevole seguito social. Su Instagram, Ines ha oltre un milione e mezzo di followers. In Italia, è molto conosciuta anche dagli appassionati di calcio, per aver partecipato più volte a diverse trasmissioni televisive a tema. A sua volta grande appassionata, è una tifosa dell’Inter, Ines è una delle beniamine principali della community. E nel corso di questa estate, come ampiamente prevedibile, ci ha regalato scatti favolosi. Per diverse settimane, è stata nel paradiso tropicale di Bali, insieme al suo fidanzato, il modello americano Levi Conely. Le immagini della bella stagione però non sono ancora concluse e Ines continua a mandarci fuori di testa.

Ines Trocchia, bikini a dir poco incontenibile: un lato A mai visto così, prospettiva da infarto

Un ‘ritorno ‘in costume, anche a settembre inoltrato, senza ombra di dubbio graditissimo da parte di tutti gli ammiratori. Che possono perdersi nella silhouette a dir poco perfetta di Ines, con un dettaglio che più di tutti risalta in primo piano. Il bikini è sensazionale, le curve del suo lato A sono esplosive e faticano a essere contenute dal costume. Una visione celestiale che strappa applausi, sotto forma di like e commenti, come avviene ad ogni occasione. I commenti si sprecano: “Sei spettacolare”, “Sei la più bella del pianeta”, “Un post di Ines al giorno, toglie il medico di torno”, “Non vedevo l’ora di vederti”, “Che bello vedere la mia ragazza immaginaria prima di tutti”. Distesa sul lettino, a rilassarsi e prendere il sole, mette seriamente a rischio le coronarie di tutti i fan.