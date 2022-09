Jorginho colpo per gennaio: contatti già avviati

Il centrocampista potrebbe davvero essere lasciato libero dal Chelsea che apre alla cessione: c’è un club in pole, contatti avviati.

La rivoluzione è appena iniziata in casa Chelsea. Il ribaltone in panchina, con l’addio di Tuchel, sarà infatti seguito da una serie di mosse sul mercato richieste da Graham Potter.

L’allenatore vuole creare una squadra in grado di reagire subito e di giocare sempre per i massimi obiettivi, ma in casa Blues c’è ormai una strada chiara. Bisogna vendere per accontentare l’allenatore, che già a gennaio vorrebbe abbracciare qualche pedina in grado di avvicinare il Chelsea alla sua idea di calcio.

Ecco perché nella lista dei calciatori con i bagagli in mano c’è Jorginho. Dopo tante voci su molti club interessati al pilastro della nazionale azzurra, e diverse sessioni di mercato in cui il centrocampista sembrava vicino al clamoroso addio, a gennaio potrebbe concretizzarsi la fine dell’avventura londinese per il calciatore. C’è un lunga lista di pretendenti pronta garantirgli un nuovo interessante contratto, ma un tecnico su tutti lo avrebbe chiesto al suo club per alzare la qualità della rosa, e farebbe carte valse pur di assicurarsi il direttore d’orchestra della nazionale di Mancini.

Jorghino può dire addio al Chelsea: c’è un club in pole

Gennaio potrebbe diventare un mese caldo per tutto il mercato europeo. Fra un mondiale che potrebbe svelare nuovi talenti o comunque creare nuove opportunità e problemi ai club, e tante formazioni scontente dopo l’inizio in campionato, la sessione invernale potrebbe rappresentare una opportunità anche per molti calciatori. Anche Jorginho infatti potrebbe muoversi dal Chelsea.

Dopo tante voci il suo trasferimento potrebbe concretizzarsi, e al netto dell’interesse della Juve e di altre squadre italiane, il regista potrebbe essere attratto da una nuova avventura all’estero. Non si tratta di un club inglese, e l’avventura in Premier potrebbe concludersi definitivamente.

Pare infatti che ci sia il Barcellona sulle tracce dell’ex Napoli e Verona, per volontà proprio di Xavi che vorrebbe un organizzatore di gioco pronto ad innescare in verticale le sue armi offensive. Sarebbe una trattativa per certi versi clamorosa ma di certo Jorginho sarebbe attratto da una nuova esperienza in Spagna. Il centrocampista potrebbe quindi muoversi dopo anni di voci ma un legame fortissimo con i Blues che lo ha tenuto sempre ben saldo a Londra. I club italiani però dovranno rassegnarsi. Il pole ci sono i blaugrana, pronti a chiudere per il centrocampista che intanto ha risposto alla chiamata di Roberto Mancini in nazionale.