Ainett Stephens, il selfie è rovente: allo specchio si vede tutto il lato A

Un selfie davvero travolgente e la community va in delirio: Ainett Stephens mostra il lato migliore su Instagram e il risultato è pazzesco.

Una carriera lunghissima ormai, in una nazione che fin dagli esordi non ha mai smesso di seguirla ed ha cercato ogni tipo di curiosità sulla splendida showgirl.

Quella “Gatta nera”, che spalleggiava Pino Insegno nella trasmissione “Mercante in fiera” e che scendeva le scale in maniera pazzesca con una tuta nera aderente, fece subito parlare di sé. Fisico statuario, sguardo che incollava allo schermo, quel mistero avvolto dietro al nome di una nuova showgirl che si presentava al pubblico italiano, e della quale si sapeva poco.

Negli anni successivi però gli appassionati hanno conosciuto molti aspetti di lei. Interviste, calendari, presenze in tv, spot pubblicitari. C’è di tutto nella sua carriera, ma tanti lati sono rimasti a lungo nascosti, e Ainett li ha svelati nella scorsa edizione de Grande Fratello della quale è stata splendida protagonista. Ha raccontato infatti le difficoltà della sua famiglia, alcuni momenti molto tristi, ma anche la sua forza, quella capacità di caricare sulle sue spalle i problemi anche di fratelli e sorelle e di farcela. Poi quel boom pazzesco in tv che e di riflesso sui social, dai quali arrivano scatti incredibili.

Ainett Stepens, quanti commenti per il suo selfie

Ainett Stephens, splendida modella che esordì in un programma molto amato dal pubblico, conquistò subito il cuore degli italiani. Bellezza unica, fascino travolgente, soprattutto quelle forme che la resero rapidamente famosa. Dal Venezuela all’Italia il successo è stato repentino per lei, che in pochi mesi ha incassato valanghe di chiamate, e ancora oggi continua a stupire. Programmi tv, calendari, le proposte continue dal mondo della moda per fare da testimpnial a molti prodotti.

Il suo volto attraente infatti è bello come pochi, ma altezza e forme fisiche fanno il resto e regalano emozioni ai suoi fan. Anche su Instagram infatti il seguito è pazzesco. I suoi 429 mila followers dopo aver visto foto in bikini, hanno incassato di recente una galleria in due foto una più bella dell’altra. Nel primo piano, travolgente davanti allo specchio, si ammira la bellezza del volto e un décolleté da sogno.

Poi ne arriva un’altra in cui il vestito si apre e la Stephens mostra le gambe passando la mano fra i capelli. La community ci mette poco a scaldarsi e in pochi minuti arrivano circa 500 commenti anche dai vip. Raffaella fico, Patrizia Pellegrino e altre donne dello spettacolo non possono fare a meno di lasciare un pensiero per lei che conferma di essere molto amata e incredibilmente affascinante.