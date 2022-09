Zaira Nara, gonna shock: si apre e la visione lascia di stucco

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è veramente superata ed ha spiazzato completamente i suoi follower che non potevano assolutamente chiedere di meglio. Guardare per credere – VIDEO

Un filmato che bisogna visionare più e più volte. Completamente in look. Ovviamente ci stiamo riferendo a Zaira Nara, sorella di Wanda, che ha aggiornato ulteriormente il suo account ufficiale di Instagram con un nuovo contenuto semplicemente da urlo. Se non avete ancora visto il tutto e non avete capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Da rimanere senza fiato e soprattutto senza parole: che spettacolo la nostra argentina.

Zaira Nara, questa volta hai davvero esagerato

Basti pensare che il suo post sta raccogliendo il successo che merita: ogni minuto che passa sono tantissimi i “like” che sta continuando a ricevere. Numeri che, con il passare del tempo, stanno aumentando sempre di più. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che, in questi casi, non possono assolutamente mai mancare. Tra i cuoricini, ovviamente, spunta anche quello della sorellona Wanda che da pochi giorni, insieme alla sua famiglia, si è trasferita in Turchia per una nuova sfida calcistica da parte del marito che ha deciso di sposare il progetto del Galatasaray. Adesso, però, siamo qui a parlare di Zaira e del suo nuovo contenuto che sta spopolando in rete. A dire il vero noi della redazione ci dobbiamo ancora riprendere da quello che i nostri occhi hanno appena visto. Siete pronti per conoscere il tutto? Allora non vi resta, da fare altro, che mettervi comodi e godervi lo spettacolo che sta per iniziare.

Zaira Nara, semplicemente incantevole: la gonna si apre sempre di più – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ᴢ ᴀ ɪ ʀ ᴀ (@zaira.nara)

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente che mai. Un post che definire da “urlo” è assolutamente troppo poco. Questa volta ha deciso di usare il filtro in “bianco e nero” per darà quel tocco in più. La sua gonna che si apre vertiginosamente non poteva di certo passare inosservata. Proprio come il suo top decisamente aderente e che mette in risalto il suo lato ‘A’ spaziale. Altre parole sarebbero superflue.