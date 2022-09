Top di Anna Tatangelo in difficoltà, lato A in fuorigioco

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che confermare tutto questo. Ovviamente stiamo parlando dell’ultima opera d’arte che Anna Tatangelo ha deciso di pubblicare direttamente dal suo account ufficiale di Instagram. Da guardare con la massima cautela FOTO

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando (e soprattutto non avete ancora visto il suo post) non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata con un contenuto che ha spiazzato completamente tutti. Guardare per credere e buona visione a tutti quanti voi che siete qui con noi.

Anna Tatangelo, il nuovo post è incantevole

Anche in questa occasione non ha affatto deluso le aspettative. Una vera e propria opera d’arte, non esistono altri termini per poter descrivere il tutto. Semplicemente incantevole la nativa di Sora che ci ha deliziato, ancora una volta, di un contenuto a dir poco stupefacente. In questa estate ci ha deliziato con numerosi scatti che non sono assolutamente passati inosservati e che hanno raccolto il successo che merita. Ovviamente ci stiamo riferendo al fatto che sta raccogliendo tantissimi di quei “like” che oramai si sta perdendo completamente il numero. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che, in questi casi, non possono assolutamente mancare. Siete pronti per vedere il tutto? Allora non vi resta, da fare altro, che mettervi comodi e godervi lo spettacolo che sta per iniziare. Il nostro consiglio è quello di annullare tutti gli impegni che avete in programma in questo momento visto che dovete concentrarvi sulla fantastica cantante che sa sempre come deliziare i suoi follower.

Anna Tatangelo, questa volta ha davvero esagerato: che stile – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e attraente che mai. La versione autunnale ci piace e non poco. Una giacca bianca usata solamente per coprire le spalle, anche se gli occhi sono concentrati decisamente su altro e non potrebbe essere altrimenti. Il top appare molto in difficoltà per via del suo lato ‘A’ che definire importante ed imponente è assolutamente troppo poco. In questi casi lo zoom è assolutamente obbligatorio se ve lo state chiedendo. Semplicemente da applausi, nulla da dire in merito.