Elisa De Panicis, vestito trasparente e nulla sotto: visione totale

Scatti bollenti, progetti continui, foto che lasciano di stucco: Elisa De Panicis torna a stupire ma questa volta esagera.

La musica, la tv, le esperienze all’estero per arricchire la sua carriera un ritorno in Italia che è stato incredibilmente travolgente.

Elisa De Panicis di esperienza ne ha fatta. Prima da ballerina, poi in trasmissioni di successo in Spagna sullo stesso stile del mostro Uomini e Donne, fino al grande rientro con una serie di fortunate esperienze in tv. Al Grande Fratello Vip qualche anno fa non ha messo uno mostra solo il suo fascino, ma anche un carattere fortissimo che oltre alla sua grande bellezza le regala una qualità importante. Il vero segreto della influencer è showgirl è infatti la capacità di non fermarsi mai.

Un vero e proprio uragano, che in questa estate fra grandi appuntamenti, spiagge da sogno, e foto pazzesche e travolgenti, ha anche avviato la promozione di Afrodite, lavoro musicale presentato con un video clamoroso, abiti incredibili e qualche foto in cui la De Panicis ha mostrato qualcosa in più. E intanto anche l’ultima galleria ha lasciato a bocca aperta. Foto e video sono pazzeschi. Se non ci credete mettetevi comodi e date un’occhiata.

Giallo e trasparenze da sogno: la De Panicis è pazzesca

Fra foto al mare, video in cui balla a ritmo del suo ultimo successo, collaborazioni continue con i grandi brand di moda. L’estate ha quindi confermato una tendenza ormai chiara. La De Panicis è entrata nel cuore degli italiani, ma soprattutto continua a lavorare, non si ferma mai, regala alla community contenuti incredibili, che le garantiscono numeri importantissimi.

Anche l’ultima galleria infatti è stata presa d’assalto fai followers. La De Panicis in giallo regala sei istantanee e un video, e stende tutti su Instagram con trasparenze da sogno. A coprirla c’è infatti solo un abito giallo che si apre in diverse parti, e le sue splendide forme, il fascino pazzesco e la capacità di sedurre emergono in maniera potente. Il risultato è in effetti ben visibile. In pochi minuti arrivano reazioni di ogni tipo che si trasformano in numeri clamorosi sui social. La De Panicis ha infatti quasi raggiunto e superato quota un milione e mezzo di followers e il motivo è chiarissimo. Provate a dare un’occhiata all’ultima galleria che è un esempio chiaro.

C’è una stella che brilla sui social. Lo fa con la capacità di non fermarsi mai, di lavorare di continuo, di sedurre e giocare con i fan letteralmente ammaliati e conquistati dall’eleganza, dal fascino e da un fisico pazzesco che rende la De Panicis semplicemente amatissima su Instagram.