Guerra Inter-Juve: è scontro totale, ecco il motivo

Beppe Marotta sempre a caccia di rinforzi per l’Inter, ecco il nome nel mirino dei nerazzurri che piace anche alla Juventus: riparte la sfida

Alla vigilia del campionato, erano accreditate come le principali antagoniste del Milan campione d’Italia. E sicuramente Inter e Juventus troveranno il modo di essere protagoniste della stagione, anche se in questo avvio di annata hanno avuto entrambe qualche problema. E presto potrebbero sfidarsi nuovamente sul mercato, a caccia di rinforzi.

Inter, si prosegue spalla a spalla con Inzaghi: a gennaio serve un altro innesto

Di sicuro, in questo momento, l’Inter se la passa un po’ meglio. C’è stato qualche scricchiolio della posizione di Simone Inzaghi dopo le sconfitte con Lazio, Milan e Bayern Monaco. I nerazzurri, però, hanno fatto quadrato, vincendo i match successivi contro Torino e Viktoria Plzen e provano a ripartire, sia in campionato che in Europa. Mentre la Juventus, reduce dai ko con Psg e Benfica in Europa, e dal pari in rimonta con la Salernitana, appare piuttosto in crisi. Il club nerazzurro ha fiducia nel suo allenatore, la stessa fiducia che a Torino in Allegri sta venendo meno, e Marotta vuole difenderlo, accontentandolo nelle ulteriori richieste di mercato. I vice-campioni d’Italia hanno una rosa abbastanza completa, ma vogliono cautelarsi con un innesto invernale. Sulla fascia sinistra, è difficile raccogliere la scomoda eredità di Perisic. Gosens non è ancora decollato, Darmian cerca di disimpegnarsi su entrambe le fasce all’occorrenza, mentre per quanto riguarda Dimarco, Inzaghi lo vede meglio come terzo di difesa. Ed ecco perché si va a caccia di un laterale, un giocatore già obiettivo della Juventus e che soprattutto i bianconeri conoscono piuttosto bene.

Grimaldo nel mirino di Marotta e dell’Inter, nuova sfida alla Juventus

Occhi su Alejandro Grimaldo, laterale spagnolo che con il Benfica ha appena espugnato lo Stadium, e che nelle scorse stagioni è stato più volte accostato a compagini italiane per le sue doti. Secondo ‘Fichajes.net’, l’Inter vuole approfittare del contratto del giocatore in scadenza nel 2023 e vuole accelerare il prima possibile, per battere proprio la concorrenza della Juventus. Che a sua volta, ha bisogno di rivedere qualcosa sulla fascia sinistra, dove tra Alex Sandro e De Sciglio si fa fatica a trovare un giocatore di sicuro affidamento. Se l’Inter non dovesse riuscire a vincere le resistenze dei portoghesi, si tufferebbe su un pallino del passato: Bensebaini del Borussia Monchengladbach, tra l’altro abile nei calci piazzati e su punizioni e rigori.