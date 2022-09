Alba Parietti esagera: mini costume e tira giù l’intimo

Il suo fascino non ha mai conosciuto battute d’arresto, la sua bravura l’ha resa icona di stile: Alba Parietti è semplicemente unica.

Elencare le due doti sarebbe riduttivo, per certi versi anche difficile, perché se notare il suo fascino è normalissimo, enumerare le esperienze in una carriera lunghissima è davvero complicato.

Alba Parietti è “semplicemente” una delle donne più amate e famose nello spettacolo in Italia. Fin da giovane ha conquistato per quel fascino pazzesco, per lo sguardo intrigante e quel fisico curatissimo. La Parietti è però anche e soprattutto una donna intelligentissima, con molte passioni, e con la capacità di saltare da un salotto all’altro parlando di tematiche più leggere fino ad accendere interessanti dibattiti politici. Ecco perché la cercano tutti.

La Parietti ha mostrato in anni di tv tanta qualità, la bravura di chi non si è limitata alle trasmissioni sportive, alle conduzioni, ma ha cercato sempre spunti nuovi, si è interessata alla cultura, ed ha conquistato l’attenzione di uomini famosissimi, di grandi attori e registi, ed ha avuto anche importanti chiamate non solo dalla tv ma anche dal cinema. Del resto, quel fascino non è mai tramontato, e quel carattere fortissimo, deciso, unito ad una grande cultura, continuano a renderla una donna molto amata e seguita.

Alba Parietti, che forma: scatto pazzesco

Non sembra essere cambiato nulla da quegli esordi, se non l’esperienza fatta, ed è stata tanta. Nelle foto mostrate su Instagram ad una community vastissima, Alba Parietti conserva infatti fascino e bellezza, regala primi piani magnetici, si mostra spesso concedendo qualcosa in più ai followers che la adorano.

Presentatrice, opinionista, scrittrice, attrice. Diventa difficile descriverla, ma a conti fatti è un soprannome ad inquadrare la sua carriera. Lo scrive lei, raccontando sui social di essere “Alba nazionale”. Non è però un messaggio autoreferenziale come se ne trovano tanti sui social, ma la grande verità per una donna amatissima. Uno dei suoi meriti è non nascondersi. Ci mette sempre la faccia nei dibattiti la Parietti, e lo fa anche sui social, mostrando spesso contenuti interessanti, ma anche foto che incollano allo schermo i suoi quasi 500 mila followers.

L’ultima foto infatti è clamorosa. “Ultimi raggi di sole da una estate meravigliosa e indimenticabile”, ha scritto la Parietti. La foto che accompagna il messaggio però è letteralmente pazzesca. Bikini strettissimo, volto intrigante, quella mano maliziosa che sembra tirare giù il costume. Il risultato? Quasi 500 commenti, ma anche la potenza di uno scatto che dimostra quanto “Alba nazionale” sia incredibilmente unica.