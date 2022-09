Elisabetta Canalis, tutto troppo mini: gonna da urlo e gambe infinite

Elisabetta Canalis non smette mai di sorprendere i suoi follower di Instagram che stavano aspettando, con molta ansia, un suo nuovo post che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi: che spettacolo

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione (proprio come nelle altre) si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi stavamo aspettando. Semplicemente una favola, su questo non ci sono praticamente dubbi.

Elisabetta Canalis, questa volta hai veramente esagerato

Non che le altre volte non avesse esagerato. In questa ultima estate ci ha regalato delle vere e proprie perle che abbiamo custodito con cura e che porteremo sempre nel nostro cuore. Dei bikini e soprattutto un fisico da rimanere imbambolati. Anche in questa occasione, però, si è superata e lo ha fatto con un look a dir poco perfetto. Quel che basta per farci andare completamente fuori di testa. Se questo era il suo obiettivo allora non possiamo fare altro che complimentarci con lei per quello che ci ha appena fatto vedere ed ammirare. Noi della redazione, a dire il vero, ci dobbiamo ancora riprendere da quello che i nostri occhi hanno appena visto. Se pensate che stiamo esagerando allora attendete ancora qualche altro rigo e vi sveleremo il perché di tutto questo. In questa occasione non vi sveleremo alcuno spoiler visto che nel titolo abbiamo già detto tutto. Manca solamente la parte finale.

Elisabetta Canalis, gonna troppo corta e gambe da favola – FOTO

Il suo ritorno in Italia, precisamente a Milano, è stato accolto nel migliore dei modi. Ovviamente per motivi di lavoro. Da quando era ritornata negli Stati Uniti D’America dove si è costruita una vita ed una famiglia, siamo rimasti davvero dispiaciuti. Adesso, però, il sorriso ci è ritornato. Soprattutto per quello che ci ha appena mostrato sul suo canale social. Un look che non può assolutamente passare inosservato. Degli stivali semplicemente incantevoli, così come per le gambe ed una gonna fin troppo mini che mette in risalto tutto quello che serve. Per non parlare del giubbotto di jeans che le sta a pennello.