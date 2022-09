Condor Galliani già con la testa a gennaio: super colpo per la trequarti

Nonostante siamo ancora nel mese di settembre ed il calciomercato è terminato solamente da un paio di settimane, l’amministratore delegato del Monza sta già pensando alla prossima sessione invernale di gennaio per acquistare altri calciatori per la società e soprattutto per il tecnico Raffaele Palladino

Alla fine, dopo le prime sei giornate, sono arrivati i primi tre punti della stagione. Non con un avversario qualunque, ma con la Juventus di Massimiliano Allegri (anche se in tribuna poiché squalificato). I brianzoli adesso ne approfittano per recuperare un po’ le energie in vista della pausa per le nazionali e continuano ad allenarsi con i calciatori che sono rimasti in Lombardia e che non sono partiti con le loro rispettive nazionali. Nel frattempo, però, il ‘Condor’ non perde tempo e sta già pensando alla sessione invernale del calciomercato.

Monza, Galliani non si ferma: che colpo per la trequarti

Il Monza ha abbandonato quell’ultimo posto in classifica e con un solo punto conquistato nelle prime sei giornate. Decisamente troppo poco per una squadra che ha effettuato un grandissimo calciomercato estivo. Con il cambio allenatore (esonerato Giovanni Stroppa, al suo posto promosso il tecnico della Primavera, Raffaele Palladino) l’ambiente ha ritrovato la gioia e quella voglia di essere protagonista come hanno fatto nella passata stagione. Anche se il lavoro della dirigenza non si ferma affatto. Nonostante il mercato sia chiuso, questo non vuol dire affatto che non bisogna pensare a come rinforzare la squadra per la sessione di gennaio che si prospetta ad essere decisamente molto entusiasmante. I biancorossi, guidati dall’amministratore delegato Galliani e dal presidente Berlusconi, hanno notato che il reparto offensivo non sta rispondendo come loro avrebbero voluto. Ed è per questo motivo che si sta pensando seriamente ad un grande colpo per la trequarti. Il nome che circola è quello di uno che la Serie A la conosce fin troppo bene.

Monza, si sogna in grande: possibile inserimento per Soriano

Il nome nuovo è quello di Roberto Soriano. Uno che non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione e che veste da ben tre stagioni la maglia del Bologna. Non è da escludere, però, che la sua avventura con i felsinei possa terminare già in inverno. La chiamata del Monza potrebbe lusingarlo e non poco. Il dare una mano ai giovani con l’obiettivo di raggiungere quanto prima la salvezza potrebbe essere un motivo in più per accettare questa importante sfida.