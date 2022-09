Milan, ad Empoli esordio a sorpresa in campo: Pioli è pronto a schierarlo

Il tecnico non ha dubbi: il momento dell’esordio per il talento rossonero è arrivato, e contro l’Empoli i tifosi potranno vederlo all’opera.

Massara li scopre, Maldini li prende, Pioli li valorizza. La macchina funziona alla perfezione, con un concetto chiaro che sta facendo le fortune del Milan.

Serve coraggio infatti ai club di Serie A. Serve la capacità di scovare giovani e lanciarli, come accaduto nel caso di Kalulu e Tonali, ma più in generale di molti calciatori giunti in rossonero con meno clamore rispetto ad altri, ma oltremodo decisivi nel successo dello scudetto. Ecco quindi che anche in questa stagione Maldini e Massara hanno pescato pedine in giro per l’Europa con l’obiettivo di lanciarle in Serie A, renderle subito indispensabili per il Milan, o comunque di rivenderle a prezzi maggiori rispetto a quelli spesi.

Per farlo serve però il coraggio di Pioli, che ne ha da vendere e sa bene quando è il momento di rischiare. Per questo motivo, fra infortuni e altri guai da evitare, contro l’Empoli potrebbe arrivare un esordio importante per un calciatore che attende solo l’occasione giusta per mettersi in mostra agli occhi dei suoi nuovi tifosi.

Pioli ci pensa: esordio possibile contro l’Empoli

Pioli riflette, e gli spunti in questa fase sono molti. Fra infortuni rimediati in nazionale da alcuni calciatori, l’impiego continuo di alcune pedine che sono stanchissime, e i rischi di stop che possono compromettere la stagione, l’allenatore valuterà la condizione del gruppo. Ecco quindi che la difesa perderà Maignan, acciaccato dopo l’impegno della Francia, ma non solo.

Anche Kjaer ha infatti rimediato un problema alla caviglia che non fa stare tranquillo l’allenatore, ormai davanti ad un lista di infortuni lunga che riduce le scelte e costringe ad evitare ulteriori rischi. Per il danese i problemi non sarebbero seri. Il difensore avrebbe rimediato infatti solo una botta alla caviglia e andrà di certo almeno in panchina con l’Empoli.

L’eventualità che Pioli possa rischiarlo però è assai remota, e per questo motivo Kalulu e Tomori saranno chiamati a fare gli straordinari vista anche l’assenza di Maignan per garantire copertura alla difesa e solidità alla squadra. C’è però una idea che stuzzica Pioli. L’allenatore valuta infatti anche l’opportunità di schierare, magari a partita in corso, Malick Thiaw.

Il centrale prelevato dalla Schalke attende una occasione, è reduce dalla chiamata della Germania Under 21 ed è in grande stato di forma. Il suo momento potrebbe essere arrivato, magari nei momenti finali per far rifiatare i titolarissimi. C’è però chi giura che il giovane gigante di 1 metro e 94 sia pronto e stia mostrando la personalità giusta per esordire. La palla ora passa a Pioli, che però non ha paura di dare spazio ai giovani, e con l’Empoli potrebbe dare una chance a Thiaw.