Eleonora Boi, mini vestito e lato B in vista

Sfondo nero, sguardo pazzesco, poi un look travolgente: Eleonora Boi è incantevole, la community si inchina alla foto.

Ci ha regalato di tutto in una estate pazzesca la splendida Eleonora Boi. Foto da sogno, spiagge, scenari pazzeschi, ma con una certezza che è la sua presenza in alcuni scatti incredibili.

In queste ultime settimane l’abbiamo vista in primo piano e ancora in bikini con fisico da favola che non passa inosservato. Il sole ha avvolto un fisico stellare, ma ora che le temperature tornano ad abbassarsi, non mancano di certo le occasioni per ammirare Eleonora Boi in tutto il suo fascino. Instagram offre infatti subito il primo esempio con uno scatto preso d’assalto dai followers.

Dopo aver seguito da vicino le sorti dell’Italia di basket, che ha però dovuto ben presto fare a meno del suo Danilo Gallinari a causa di un bruttissimo infortunio, la Boi è tornata in studio ed ha regalato grandi emozioni. Verrebbe quasi da dire che in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi aspettavamo da tempo. Siete curiosi di vedere il suo ultimo scatto? Preparatevi, perché quegli occhi magnetici e quel fisico allenatissimo vi lasceranno senza parole. Ancora una volta.

Eleonora Boi travolgente sui social: scatto clamoroso

Sa sedurre, essere ammaliante, colpire nel segno senza esagerare ma mostrando quel fisico e quella bellezza che hanno conquistato anche Danilo Gallinari, folgorato dal fascino della splendida sarda. Inevitabile quindi per lei anche in boom social, con circa 800 mila followers che attendono sempre nuovi scatti e che di recente sono stati di certo accontentati.

L’occasione è la collaborazione con un famosissimo brand di moda, che come accade per molte aziende, vuole associare i prodotti allo splendido volto della Boi. Il tutto si trasforma quindi in uno scatto potentissimo, che in poche ore spinge quasi 300 persone a commentare ciò che hanno visto. Lo sfondo infatti è nero, il trucco valorizza il volto, ma il resto lo fa un fisico pazzesco.

Il vestito scelto è molto corto, la posa da modella, ed emerge un profilo che evidenzia il fascino della Boi, davvero travolgente ed esplosiva in una fotografia che fa incetta di comenti e like. “Dea”, e ancora “semplicemente strepitosa”, ma anche “Il tuo splendore è raro, il tuo fascino unico”. Questo il tenore dei commenti che le arrivano, e anche i vip lasciano un messaggio per una donna bellissima che continua a stupire regalando contenuti da sogno ai suoi followers.