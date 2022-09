Juventus, Allegri spera: Pogba e Chiesa in campo prima del previsto

La Juventus prepara una difficile risalita dopo un avvio di stagione complicato, Allegri può avere a disposizione Pogba e Chiesa: ecco quando

L’avvio di stagione della Juventus è stato da incubo, con un rendimento decisamente al di sotto delle attese. Alla prima pausa, nessuno avrebbe immaginato di vedere i bianconeri già con sette punti di ritardo dalla testa della classifica e a quota zero punti in due gare in Champions League (prima volta nella storia del club).

Juventus, Allegri prepara la riscossa: l’infermeria si svuota

Difficoltà evidenti di gioco e di risultati per Massimiliano Allegri e i suoi uomini, che sono finiti nel mirino della critica. L’allenatore livornese non è ancora riuscito a dare una identità di gioco efficace alla squadra e da più parti sono stati avanzati dubbi sull’opportunità di proseguire con lui in panchina. La società gli ha ribadito la fiducia, che però sarà ovviamente condizionata dai risultati nel secondo ciclo stagionale, quello che porterà alla lunga pausa per il Mondiale.

In dodici gare in meno di 45 giorni, otto in campionato e quattro in Champions, la Juve si gioca la risalita in classifica per non perdere contatto dalle prime posizioni e una difficile rimonta in Europa: adesso tocca vincerle praticamente tutte per sperare di qualificarsi agli ottavi di finale. Allegri ha lamentato, come alibi, quello delle numerose assenze per infortunio, che hanno sicuramente pesato, anche se i bianconeri avrebbero avuto le qualità per fare molto meglio anche al netto degli assenti. Comunque, in vista del ritorno in campionato, dovrebbero essere finalmente a disposizione Szczesny, Locatelli, Rabiot e Alex Sandro. E, in prospettiva, il rientro di Pogba e Chiesa, che fin qui non sono mai stati a disposizione, potrebbe essere più vicino del previsto.

Pogba e Chiesa stringono i tempi, ritorno in campo al più presto: ecco quando

Noti i problemi del francese e dell’esterno azzurro. Il primo si è fermato nel precampionato per un guaio al menisco, ha tentato la terapia conservativa ma poi ha dovuto operarsi. Il secondo è alle prese con un rientro dopo la rottura del crociato rallentato da alcuni intoppi. Secondo ‘Tuttosport’, però, ci sarebbero motivi di ottimismo per entrambi, che potrebbero tornare ad allenarsi in gruppo tra alcuni giorni e puntare a giocare uno spezzone di partita già tra un mese, e non nel 2023 come si era temuto nella peggiore delle ipotesi. L’obiettivo è Benfica-Juventus del 25 ottobre, gara cruciale per la stagione europea dei bianconeri.