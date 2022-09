Raffaella Fico, la febbre del sabato sera: abitino incontenibile – FOTO

Raffaella Fico illumina la notte con un vestitino spettacolare che mette in evidenza tutto il suo fascino provocante

Passano gli anni, ma l’eleganza seducente di Raffaella Fico continua a strappare applausi e a rimanere inconfondibile e irresistibile per gli ammiratori. La showgirl partenopea è sempre uno dei volti maggiormente capaci di accendere la passione e la fantasia degli osservatori del web.

Raffaella Fico, ideale di sensualità mediterranea che non passa mai di moda

Di certo, parlando di lei, si può essere concordi sul fatto che sia stata una delle concorrenti del Grande Fratello che maggiormente hanno fatto la storia del programma per bellezza e sensualità. E non è un caso che sia una di coloro facenti parte del ristretto novero che, dopo aver partecipato al GF ‘prima maniera’, abbiamo ritrovato alcuni anni dopo anche nella versione Grande Fratello Vip, come a chiudere idealmente un cerchio. Anche nel suo ritorno nella casa di Cinecittà, Raffaella ha confermato tutto ciò che sapevamo di lei e che del resto abbiamo ammirato in questi anni, tra programmi televisivi, apparizioni da modella e visibilità sui social, dove, manco a dirlo, regala ai suoi fan immagini sempre da ricordare. Il suo seguitissimo profilo Instagram, che conta quasi 700 mila followers, offre un campionario di scatti pazzeschi. E anche gli ultimi non fanno certo eccezione, anzi.

Raffaella Fico, il vestito perfetto: scollatura super e dettaglio inguinale da capogiro, un sabato sera da incorniciare

Un tris di foto in casa con gli amici, a Posillipo, per un sabato sera in relax. E, nel caso di Raffaella, con il filo conduttore sempre presente di sensualità ed eleganza da capogiro. Il primo piano della showgirl, con un vestitino nero capace di incorniciarne alla perfezione la silhouette, è persino difficile da descrivere. Scollatura clamorosa in risalto e il dettaglio inguinale che accende l’immaginazione in un lampo. Il suo sguardo magnetico e i suoi lineamenti aggraziati e seducenti fanno il resto, la visione d’insieme inevitabilmente raccoglie like a profusione e soprattutto tantissimi messaggi di adorazione dai fan, come spesso accade: “Sei strepitosa”, “Chapeau”, “Che gambe ragazzi”, “Divinità assoluta”, “E’ appena esploso Instagram”. Poco altro da aggiungere, di fronte a una delle bellezze più fulgide del nostro mondo dello spettacolo. A proposito, per la stagione televisiva appena iniziata, la rivedremo in onda, a quanto pare, con la nuova edizione di Back To School. I suoi fan sono avvisati.