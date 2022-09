Melissa Satta, cambio d’abito pazzesco: il VIDEO fa girare la testa

Anche in questa occasione la nostra Melissa Satta ci ha deliziato con un nuovo ed incredibile contenuto che non poteva assolutamente passare inosservato sotto i nostri occhi. Un qualcosa di veramente incredibile che merita di essere osservato con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Guardare per credere

Non si tratterebbe affatto della prima volta che ci delizia con dei post del genere, ma qui ci ha regalato davvero una perla delle sue. Un contenuto veramente di altissimo livello che merita e non poco. Adesso, però, bando alle ciance visto che tra pochissime righe capirete di cosa stiamo parlando. Così, su due piedi, probabilmente non avete colto al volo quello che vi stiamo dicendo. Non vi dovete assolutamente preoccupare visto che noi della redazione di ‘Calciopolis‘ siamo pronti ad accontentare le vostre richieste. Buona visione.

Melissa Satta, questa volta hai davvero esagerato

Un doppio look che vi manderà sicuramente al tappeto e che, allo stesso tempo, vi toglierà completamente il fiato. Siamo così sicuri di quello che vi stiamo dicendo per un motivo ben preciso. Quale? Noi della redazione abbiamo avuto la stessa sensazione. Un qualcosa di veramente incredibile e che, allo stesso tempo, non poteva passare inosservato. Solamente una come la nostra Melissa Satta poteva regalarci una emozione del genere. La maggior parte dei suoi fan è rimasta delusa dal fatto che non è stata confermata, anche per questa stagione, nel ‘Club’ programma di Sky condotto da Fabio Caressa con altri ospiti all’interno della trasmissione. Una decisione che ha spezzato il cuore dei suoi follower che non si perdono un singolo aggiornamento da parte sua. Anche se ci resta sempre il suo profilo ufficiale Instagram che è un qualcosa di veramente incredibile. In particolar modo il suo contenuto che sta avendo il successo che merita. Siete pronti per vedere il tutto?

Melissa Satta, un cambio d’abito esagerato: semplicemente unica – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Con il sottofondo del grande Avicii con la sua ‘Feeling Good’, ecco la nostra Melissa che ci delizia con una opera d’arte di altissimo livello. Prima con un jeans ed una maglietta bianca fin troppo corta. Giubbino di jeans buttato a terra ed è subito magia: vestito grigio brillantinato che non passa inosservato e stivali a dir poco vertiginosi e allo stesso tempo intriganti. Uno spettacolo per i nostri occhi.