Gnonto nel mirino di una big italiana, offerta pronta per giugno

Mancini crede in lui, e l’attaccante mostra sprazzi di qualità restando un punto fermo della nazionale: il suo arrivo in Serie A è maturo.

C’è un club che ci proverà, e in genere quando punta un calciatore difficilmente sbaglia le trattative. Wilfriwd Gnonto in un ritorno in Italia ci sperava già in estate, e in tanti ci hanno provato senza però affondare la trattativa.

Sassuolo, Torino, Bologna, Sampdoria e Monza, che più di tutte di è avvicinata al calciatore, hanno tentato di dare l’assalto all’attaccante. All’estero invece si è mosso l’Hoffenheim, ma anche il Friburgo, mente in Premier ci ha provato il Bournemouth, in Belgio il Club Bruges e in Olanda il Feyenoord. Tutti volevano quel talento lanciato da Mancini, al quale è bastato uno spezzone di gara contro la Germania per trovare la prima gioia in azzurro.

Alla fine però l’ha spuntata l’italiano Radrizzani. Il presidente del Leeds lo ha portato in Premier per 4 milioni e mezzo di euro, ma il calciatore vorrebbe tornare in Serie A, e c’è chi già a gennaio tenterà l’assalto, magari per aprire una trattativa vera per la prossima estate. Sarebbe un grande notizia per lui ma anche per Mancini che potrebbe visionare da vicino una sua scoperta. Gnonto ha infatti solo 18 anni, ma ha già molte pretendenti e un mercato che nella prossima estate potrebbe regalargli una grandissima opportunità.

Gnonto, è assalto totale dal club di Serie A

Corsa, potenza, la capacità di muoversi da esterno offensivo ma anche da seconda punta. Gnonto ama andare sul fondo ma anche fare da supporto al centravanti, calcia con precisione in porta e soprattutto gioca con l’esperienza di un veterano. Lo ha dimostrato anche nella mezz’ora che Mancini gli ha concesso contro l’Inghilterra, entrando in campo e cercando la via della porta ma anche tenendo palla nel recupero e attirando i difensori avversari con dribbling e interventi fallosi nei suoi confronti.

A Gnonto servirebbe quindi solo continuità. Una squadra che gli garantirebbe un ruolo da titolare, minuti per esprimersi al meglio ed accumulare esperienza. L’offerta giusta però potrebbe arrivare dall’Atalanta. Gasperini è un grande estimatore dei calciatori con le caratteristiche dell’ex Zurigo, e farebbe carte false per allenare un giovane in rampa di lancio.

Per il Leeds, che lo ha acquistato per 4,5 milioni, il calciatore vale già il doppio. La sensazione è che da Bergamo un tentativo sarà fatto a breve, e la volontà del calciatore sarebbe in tal senso decisiva. Giocare con Gasperini, che valorizza gli attaccanti e soprattutto i giovani, potrebbe essere una opportunità unica per Gnonto, e anche Mancini sarebbe ben lieto di ritrovarlo in Serie A. Gennaio è vicino e la sensazione è che l’Atalanta partita all’assalto di un attaccante pronto alla grande occasione. In caso di rispsota negativa tutto sarà rimandato all’estate prossima, ma con la volontà di chiiudere i conti e anticipare la concorrenza.