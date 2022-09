Colpo Frattesi a gennaio, trattativa già iniziata: rinforzo a centrocampo

Partita apertissima, ma un club su tutti è pronto al blitz per Frattesi già a gennaio: trattativa avviata.

Il Sassuolo ha scricchiolato, ci ha pensato, ha fatto la sua valutazione ad una schiera di pretendenti che hanno avanzato proposte per Frattesi in estate.

Il centrocampista nella passata stagione è stato fra i migliori nel suo ruolo. Gol, assist, quella capacità di spezzare il gioco avversario e costruire, lanciandosi anche negli spazi per sfruttare il suo senso del gol. Tutte caratteristiche che hanno spinto i grandi club a tentare di prelevarlo dai neroverdi. Ci ha provato la Roma in maniera concreta, avvicinandosi molto al calciatore. Poi è stato il turno del Milan ma anche la Juve si è informata.

Il calciatore ha atteso, e il dato che forse di più convince è che quella serie di trattative sfumate non hanno per nulla intaccato le prestazioni del calciatore, che anche in questa stagione è partito con il piede giusto. Ecco perché le squadre sono nuovamente in fila per prelevarlo, e vorrebbero farlo a gennaio per anticipare la concorrenza, che ora si fa più larga. In club su tutti sarebbe infatti in pole, ma c’è chi si muove anche dall’estero.

Tutti pazzi per Frattesi: un club pronto al blitz

Reti, assist, la chiamata in nazionale, l’interesse di tanti club che si moltiplica. Frattesi sarà di certo uno dei gioielli nel prossimo mercato estivo, ma c’è chi fiuta l’affare e prova ad evitare un ulteriore balzo nel prezzo del cartellino oltre che una concorrenza altissima. Sul centrocampista si muovono infatti i club di Premier, e due su tutti sarebbero pronti ad allacciare i contatti col Sassuolo.

Il Brighton di De Zerbi potrebbe avanzate una proposta al Sassuolo, ma anche il West Ham sarebbe interessato, e il centrocampista ritroverebbe agli Hammers il centravanti Scamacca, compagno di squadra già al Sassuolo. Ecco quindi che in Serie A c’è chi vuole anticipare le mosse e fare in fretta. La Roma infatti ha solo rimandato la trattativa, ha preferito Wijnaldum, ma l’infortunio del calciatore preoccupa e l’intervento sul centrocampo, rinviato alla prossima stagione potrebbe essere anticipato.

Mourinho avrebbe infatti chiesto una pedina nel mercato di gennaio, ma il Sassuolo in genere non vende i propri gioielli durante la stagione. Servirebbe un’offerta da capogiro, o una promessa che Tiago Pinto potrebbe strappare ai neroverdi. La sensazione però è che un tentativo sarà fatto a breve, con la Roma che resta in pole per il calciatore, pronto in caso di addio al Sassuolo a mettere in cima alla lista i giallorossi.