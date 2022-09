Valeria Bigella, lato A straripante: reggiseno in seria difficoltà

Valeria Bigella fa felici i suoi follower nella migliore maniera possibile. A cosa ci stiamo riferendo? Ovviamente al fatto che la stessa ha deciso di pubblicare un nuovo post direttamente sul suo account ufficiale di Instagram e che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi – FOTO

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Noi della redazione di ‘Calciopolis’ accontentiamo sempre le richieste da parte dei nostri lettori. Se vi diciamo che questo contenuto merita di essere visto con la massima attenzione e che i vostri occhi vi ringrazieranno vi stiamo solamente dicendo la verità. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe della prima volta, ma che spettacolo.

Valeria Bigella, uno spettacolo della natura

Ancora un nuovo post pubblicato da Valeria Bigella che sta raccogliendo il successo che merita. Ovviamente ci stiamo riferendo al fatto che sta continuando a ricevere tantissimi di quei “like” che, a dire il vero, si sta anche perdendo un po’ il conto. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione da parte dei suoi follower che, in questi casi, non possono assolutamente mai mancare. Una vera e propria gioia per i nostri occhi. Almeno per quanto riguarda noi della redazione visto che non potevamo chiedere diversamente. Una vera e propria opera d’arte quella che ci ha regalato. Un selfie così devastante e allo stesso tempo bollente, molto probabilmente, non lo avete mai visto sino ad ora. Siete pronti per conoscere il tutto? Allora non vi resta da fare altro che mettervi comodi e godervi lo spettacolo che sta per iniziare. Il nostro consiglio è anche quello di annullare tutti i vostri impegni che avevate in programma visto che adesso dovete concentrarvi esclusivamente su di lei e su quello che ci ha appena donato. Da rimanere semplicemente impietriti.

Valeria Bigella, selfie accecante: reggiseno in seria difficoltà – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente come non mai. Tanto è vero che anche la nostra Guendalina Tavassi non ha potuto fare altro che lasciarle un bel “cuoricino” di approvazione sotto al suo post. Vestita in maniera molto elegante con una giacca che le dina e non poco, non può passare inosservato il suo reggiseno che a tratti appare molto in difficoltà. Il motivo di tutto questo? Ovviamente per via della presenza del suo lato ‘A’ a dir poco prorompente.