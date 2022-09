Il rinnovo non arriva, gelo Leao: ecco il piano del Milan

Rinnovo che stenta a decollare e fari puntati delle big: tifosi preoccupati per la situazione Leao, con il Milan chiamato ad una reazione.

Di certo, la situazione legata al futuro di Rafael Leao inizia a preoccupare i tifose del Milan. Il portoghese è sempre nel mirino delle big del calcio europeo, con i rossoneri che dovranno prestare attenzione anche a Gennaio. La dirigenza però, è pronta ad attuare diverse strategie anche sul mercato, con Maldini e Massara che iniziano a guardarsi intorno.

Saltato il big match contro il Napoli per squalifica, Leao tornerà a disposizione in vista della gara contro l’Empoli. Un inizio di stagione però che segue quanto di buono ha fatto vedere la passata stagione tra campionato e Champions League. 3 gol e ben 6 assist all’attivo per il portoghese che, continua ad essere protagonista assoluto con il Milan. L’unico problema però, è il rinnovo di contratto che stenta a decollare con i rossoneri. Dirigenza che deve trovare una soluzione a questo problema, con Maldini e Massara studiano già diverse alternative in modo tale da non farsi cogliere impreparati. Il mercato di Gennaio si avvicina e, in occasione anche di questa “pausa“, la dirigenza rossonera ne ha approfittato per fare le prime valutazioni assieme allo staff tecnico. Sicuramente, qualcosa da migliorare ci sarà sicuramente, con Pioli però che può dirsi soddisfatto di questo inizio di stagione. Ora, il tour de force nei mesi di Ottobre e Novembre per “chiudere” in positivo la prima parte di stagione. Sul fronte mercato, tante le possibili novità per quanto riguardano i rinnovi di Kalulu, Bennacer e soprattutto Rafael Leao.

Milan, la situazione Leao preoccupa i tifosi: ecco il piano dei rossoneri – ESCLUSIVA

Situazione Leao che inizia a pesare in casa Milan, con i tifosi preoccupanti dato che, già in passato, calciatori importanti del calibro di Donnarumma, Calhanoglu e Kessiè hanno lasciato il club rossonero a parametro zero. Certo, c’è ancora margine con l’esterno portoghese ma, già a Gennaio potrebbero arrivare ulteriori offerte da cifre che il Milan non può non considerare. La nostra redazione, in esclusiva, ha raccolto diversi riscontri sul fatto che la trattativa per il rinnovo di contratto tra Rafael Leao ed il Milan vive un momento di stallo, con una notevole differenza tra domanda ed offerta. Gennaio arriva, con il Milan che nel mentre studia diverse soluzioni per non farsi cogliere impreparato.

Da monitorare la situazione dell’esterno portoghese. Da tempo ormai è noto l’interesse da parte di squadre come Chelsea e PSG. La terza in comodo potrebbe però essere il Real Madrid. Certo, con Benzema, che rinnoverà il suo contratto fino al 2024 (con annuncio dopo la premiazione del Pallone d’Oro), sarebbe difficile trovare spazio. Eppure, in ottica futura, i blancos potrebbe avanzare una proposta per l’esterno portoghese. Dalla Francia invece, il richiamo del PSG di Galtier e Luis Campos è più che mai vivo. Il futuro di Leao è più incerto che mai, con i tifosi del Milan che sperano nel rinnovo di contratto.