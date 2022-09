Valeria Bigella, maglia trasparente e sotto il nulla assoluto

A quanto pare la fantastica Valeria Bigella piace molto provocare i suoi follower. Perché stiamo dicendo questo e ne siamo così sicuri? Per il semplice motivo che abbiamo visionato, abbastanza attentamente, il suo ultimo post che merita di essere osservato davvero con molta cautela. Da rimanere senza parole – FOTO

E soprattutto senza fiato. Se non avete ancora visto il suo ultimo contenuto non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Una visione che definire “paradisiaca” è assolutamente troppo poco. Semplicemente incantevole, non potrebbe essere altrimenti. Lo dimostra il fatto che noi della redazione, dopo aver visto questa sua ultima opera d’arte, siamo rimasti completante increduli per la così tanta bellezza che la bellissima sarda emanava con quel suo look da brividi.

Valeria Bigella, ma il reggiseno dov’è?

In realtà, a dire il vero, nessuno si sta ponendo questa domanda. Più che altro (per coloro che hanno visto l’immagine) si stanno ancora chiedendo se tutto questo sia vero oppure no. Potete darvi tutti i pizzicotti sulla guancia, pancia e altrove: è reale. Valeria Bigella, anche in questa occasione, si è veramente superata e lo ha fatto ad altissimi livelli. Un qualcosa di veramente di unico. Inutile ribadire il fatto che la stessa stia ricevendo una montagna di “like” da parte dei suoi fan. Numeri che, con il passare delle ore, stanno aumentando sempre di più. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione. Quelli, in queste occasioni, non devono assolutamente mai mancare. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Vogliamo ribadire alcune cose: che il titolo non è assolutamente ingannevole e che il post è decisamente un qualcosa di illegale. Adesso siete pronti per poter vedere il tutto. Buona visione.

Valeria Bigella, la maglia trasparente non passa inosservata – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole ed affascinante come non mai. Una maglia trasparente dove sotto non c’è praticamente nulla. Niente di niente. Con la buona approvazione da parte di Guendalina Tavassi che ha lasciato un bel “cuoricino”. Sguardo rivolto verso altrove, filo di trucco che in queste occasioni non deve mai mancare, giubbotto di pelle messo solamente ad un lato e pantalone lungo in bella vista. Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi per complimentarci con lei di questo immenso scatto.