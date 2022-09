Ainett Stephens, la bachata si fa bollente: movenze da infarto – VIDEO

Un contenuto di altissimo livello quello che ci ha fornito la fantastica Ainett Stephens direttamente dal suo account ufficiale di Instagram. Un qualcosa che non poteva di certo passare inosservato ai nostri occhi che non stavano aspettando altro se non un qualcosa di nuovo e veramente incredibile – VIDEO

Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi e complimentarci con l’ultimo contenuto che vede come protagonista proprio la modella venezuelana. Un post che non sta davvero né in cielo e né in terra e che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi che non potevamo fare altro che visionare questo capolavoro del genere. Da rimanere senza fiato e soprattutto senza parole. Non si tratterebbe affatto della prima volta, ma qui ha veramente esagerato. Buona visione.

Ainett Stephens, contenuto a dir poco illegale

In realtà ci possiamo accontentare anche di questa immagine in evidenza che potete visionare in alto, ma in realtà la splendida 40enne ha voluto strafare. Di cosa stiamo parlando? Di un filmato che veramente vi manderà completamente fuori di testa. Tanto è vero che noi della redazione ancora ci dobbiamo riprendere da quello che i nostri occhi hanno appena visto. Non abbiamo davvero più parole per descrivere tutto quello che abbiamo visionato. Un piccolo spoiler di quello che vi aspetta? La nostra Ainett ci mostra quali sono i movimenti da non fare durante l’esecuzione della bachata e soprattutto quelli da fare. A dire il vero non ci abbiamo capito granché visto che la nostra attenzione era rivolta decisamente su altro. E adesso scoprirete anche il motivo di tutto questo. Siete pronti per vedere il tutto? Allora non vi resta da fare altro che mettervi comodi e godervi lo spettacolo che sta per iniziare. Un qualcosa di veramente assurdo (nel senso buono della parola, ci mancherebbe altro).

Ainett Stephens, movimenti da infarto: da rimanere senza fiato – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente che mai. Davvero non sappiamo da dove iniziare per poter descrivere il tutto. Dei leggins così aderenti non li avevamo mai visti sono ad ora. Delle gambe che sembrano quasi non finiscano più. Per non parlare del top che è un qualcosa di veramente esplosivo. Non vi è venuta, adesso, questa gran voglia di ballare? Scommettiamo proprio di sì.