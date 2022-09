Elisabetta Canalis, la gonna quasi non esiste: calze e tacchi in vista

Un video, la camminata travolgente, ma soprattutto un look che lascia a bocca aperta: Elisabetta Canalis torna ad incantare i followers e dimostra di essere con molta probabilità la donna più amata d’Italia.

Un post, un breve video, una camminata con un look che non può passare inosservato. Questione di pochi secondi, ma tanto basta ad Elisabetta Canalis per scatenare un vero e proprio tripudio sui social.

Lo ha fatto di nuovo la showgirl, e il suo vero potere è proprio questo. Quando si parla di lei, quando arrivano foto dei lavori, delle collaborazioni con i brand o semplicemente da un momento di relax, una community dai numeri pazzeschi inizia a lasciare like a valanga con commenti di ogni tipo. Fin dalle prima battute di una carriera clamorosa per le il seguito fu subito altissimo, e in pochi anni ha toccato vette molto importanti. Collaborazioni con grandissimi brand, le copertine delle migliori riviste di moda, amori famosi, sfilate e tanta tv.

Un successo pazzesco che si è tradotto anche e come spesso accade in un boom social. I fan di tutto il mondo seguono una pagina che è un contenitore incredibile di immagini da restare a bocca aperta. Elisabetta Canalis accende infatti spesso l’entusiasmo, e lo ha fatto di nuovo con un video clamoroso.

Elisabetta Canalis: tutti in piedi per le immagini sui social

Tre milioni e 300 mila followers, commenti di ogni tipo, fan di tutto il mondo. Basterebbero i numeri e i segnali in arrivo da Instagram per dare ancora di più la dimensione del seguito pazzesco per Elisabetta Canalis. Eleganza e fascino sono indiscutibili, la capacità di sedurre i fan una costante, le chiamate dal mondo della moda una conseguenza naturale che va avanti da anni.

Può succedere quindi che bastano pochissimi secondi di un video per incassare migliaia di reazioni, e quando la protagonista e lei, con quel look che a breve vedrete nel video che vi mostreremo, i followers in un attimo creano il delirio. La gonna è infatti cortissima, la camminata travolgente, il look arriva dritto sugli schermi degli smartphone in ogni angolo del mondo.

Potremmo descrivere ogni secondo di quelle immagini della Canalis, ma sarebbe riduttivo e di certo vi rovinerebbe la sorpresa. Abbiamo quindi preferito lasciar parlare le immagini di una donna bellissima, molto amata ed ammirata. Quando scendi in campo lei “la concorrenza” per le altre donne sui social diventa pesante da affrontare . Il resto lo lasciamo alle immagini, ma siamo certi che se non le avete viste colpiranno anche voi.