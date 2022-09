Clamoroso Di Maria: rottura e destino segnato, tutto deciso

Angel Di Maria e la Juventus separeranno presto le proprie strade, l’argentino lascerà i bianconeri e spiazza tutti con la sua scelta

In estate, l’arrivo di Angel Di Maria alla Juventus è stata una telenovela che ha suscitato interesse per diverse settimane. A lungo, i bianconeri hanno atteso il sì dell’argentino, che poi è finalmente arrivato. E il suo approdo a Torino sembrava promettere grandi cose.

Di Maria-Juventus, un ‘amore sbagliato’? Per il ‘Fideo’ sarà toccata e fuga

Il debutto era stato se non folgorante, decisamente molto incoraggiante. In meno di un’ora di gioco, contro il Sassuolo, un gol e un assist a vantaggio di Vlahovic, oltre ad altre giocate che avevano subito infiammato lo Stadium. Sembrava l’inizio di un’annata ad altissimi livelli, per Di Maria e per la stessa Juventus. Ma le cose sono andate diversamente. Due piccoli infortuni hanno ridotto notevolmente il minutaggio del ‘Fideo’, che poi nelle ultime gare disputate ha fatto discutere prima con l’ormai celebre siparietto con Milik, discutendo della sostituzione di Allegri, e poi con l’espulsione con il Monza per un brutto gesto di reazione, che in campionato lo toglierà dalle rotazioni per altre due gare, compreso il big match col Milan. Il feeling con la Serie A, con l’ambiente torinese e con Allegri non è sbocciato e a questo punto appare già chiaro che a fine stagione l’opzione per il secondo anno di contratto non sarà esercitata. Dopo appena un anno, Di Maria saluterà i bianconeri. A questo punto, a Torino sperano almeno che sia in grado di fornire un contributo apprezzabile. Per quanto riguarda il suo futuro, il ‘Fideo’ starebbe riflettendo su una scelta a sorpresa. Non l’immediato ritorno in Argentina, paventato già in estate dopo l’addio al Psg, per chiudere lì la carriera, ma, forse, un altro anno in Europa ad alti livelli.

Di Maria pensa al ritorno in Spagna: occhio all’Atletico Madrid

Secondo ‘DonBalon’, in Spagna, Di Maria vorrebbe regalarsi un altro anno nella Liga, campionato dove a lungo è stato protagonista con la maglia del Real Madrid. Le opzioni plausibili sembrano due: il Siviglia, anche se solo a patto di strappare un ingaggio ragionevole, e l’Atletico Madrid, dove c’è un grandissimo estimatore del ‘Fideo’, ossia il suo connazionale Diego Simeone. Una ipotesi che potrebbe prendere piede nei prossimi mesi, un’idea più chiara sulle intenzioni dell’attuale numero 22 della Juventus si avrà probabilmente dopo il Mondiale.