Laura Cremaschi, la camicia scende sempre di più: lato A dominante

Laura Cremaschi ci delizia, ancora una volta, con un post che sta facendo davvero il giro dei social network. Inevitabile che sia un grande successo visto che, anche in questa occasione, ci ha deliziato con un contenuto davvero incredibile. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Guardare per credere – VIDEO

Se non avete ancora visto il tutto e soprattutto non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un qualcosa che veramente non poteva passare inosservato ai nostri occhi. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Tanto è vero che il filmato regala anche qualche chicca finale in più che vi toglierà completamente il respiro e vi lascerà decisamente senza parole. Siete pronti per visionare il tutto? Buon divertimento a tutti voi.

Laura Cremaschi, filmato da guardare con cautela

Anche in questa occasione non possiamo veramente fare altro che alzarci tutti quanti in piedi per applaudire il suo nuovo ed incontenibile post che sta ricevendo il successo che merita. Ovviamente ci stiamo riferendo al fatto che i suoi follower stanno lasciando tantissimi “like” per quello che ha regalato. Numeri che, con il passare delle ore, stanno aumentando sempre di più. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che, in questi casi, non possono assolutamente mai mancare. Una delizia per i nostri occhi, non potrebbe essere altrimenti. Come riportato in precedenza, però, in questo suo nuovo capolavoro c’è una chicca sul finale che merita davvero tanto. Adesso, però, basta con le chiacchiere visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando da un bel po’ di tempo. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare. Rimarrete sicuramente senza parole. Non si tratterebbe affatto della prima volta, ma in questo caso ha veramente esagerato.

Laura Cremaschi non è sola: sorpresa finale da urlo – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Da come avete ben potuto notare la camicetta scende sempre di più ed il lato ‘A’ è assolutamente dominante. Il bacio ci manda completamente ko, ma non è ancora finita qui visto che entrano in scena sia Claudia Ruggeri che Francesca Brambilla con il suo stesso look. Occhiali da sole in bella vista e fisico prorompente. In attesa della nuova stagione di ‘Avanti Un Altro’ ci consoliamo con questo post da urlo.