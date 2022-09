Ines Trocchia ‘romantica’ e provocante: perizoma totale – FOTO

Ines Trocchia accende la passione degli ammiratori con uno scatto che coniuga eleganza soffusa e seduzione: visione da urlo in perizoma

E’ davvero sempre più difficile resistere agli scatti mozzafiato di Ines Trocchia. La super modella, nonostante l’estate si sia ormai conclusa, continua a regalare spettacolo, da par suo, con le sue immagini condivise sul web e che diventano rapidamente virali, facendone una delle bellezze preferite dalla community, in Italia ma non soltanto.

Ines Trocchia, una esportatrice di eccezione all’estero per la bellezza made in Italy

28 anni a dicembre, di origini partenopee, conosciamo ormai piuttosto bene Ines, che è stata a più riprese, grazie al suo fascino clamoroso, protagonista sulle nostre pagine. La modella è del resto ben conosciuta dalla platea degli appassionati di calcio, per essere a sua volta una grande tifosa (nel suo caso, dell’Inter) e per essere stata in passato una presenza che non è passata inosservata all’interno di alcuni studi televisivi di trasmissioni di settore.

Ines che deve, naturalmente, la sua fama però soprattutto grazie alla sua professione di modella, che l’ha portata a diventare famosissima non soltanto nel nostro paese, ma in tutto il mondo. Spopola soprattutto oltre oceano, dove non a caso è apparsa anche sulla copertina di Playboy, un onore che spetta a quelle bellezze capaci di accendere maggiormente la passione degli ammiratori. Un concentrato di sensualità spettacolare e che le vale un grandissimo seguito sui social: su Instagram viaggia ormai oltre il milione e mezzo di followers. E con i suoi scatti non delude proprio mai, anzi trova sempre nuovi modi per infiammare i fan e lasciarli a bocca aperta.

Ines Trocchia, sensualità senza limiti con l’intimo trasparente: lato B micidiale, il perizoma quasi scompare

Anche in occasione dell’ultimo post, Ines strappa veri e propri boati di ammirazione da parte della platea. Una immagine ‘romantica’, di Ines distesa su di un prato in fiore. Il tutto con il suo tocco provocante che non può mai mancare. Vale a dire, con il suo corpo coperto soltanto da una lingerie intima color lavanda e piuttosto trasparente. Il dettaglio che maggiormente risalta agli occhi è quello del suo stratosferico lato B, con un perizoma che quasi pare sparire tra le sue curve. Visione che alza la temperatura in un attimo, una posa super seducente che scatena gli applausi sotto forma di like e commenti da parte di tutti i fan.