Roma-Inter, duello anche sul mercato: follie per il difensore

Giallorossi e nerazzurri si ritroveranno in campo per un match già fondamentale per i due tecnici che vogliono lo stesso difensore: sarà duello sul mercato.

Vieta sbagliare. Lo sa bene Simone Inzaghi, che contro la Roma si gioca una buona fetta della sua stagione all’Inter, e probabilmente anche qualcosa in più.

Serve vincere, o quantomeno non perdere e mostrare una prestazione convincente per rimediare ai recenti ko e alla prova deludente contro l’Udinese. Inzaghi ha poco tempo per lavorare sulla testa e sulle gambe dei suoi, perché nonostante la sosta i suoi calciatori sono stati impegnati con le nazionali, dalle quali non sono arrivate buone notizie. Anche Brozovic si è infatti fermato, costringendo Inzaghi a rivedere i suoi piani.

Mourinho da parte sua valuta le mosse, ma anche la Roma vuole vincere per proiettarsi in alto in classifica e lanciare messaggi importanti in termini di ambizioni. La sensazione è infatti che entrambe le squadre mirino ad arrivare a fine dicembre più in alto possibile per poi rivedere qualcosa sul mercato. Gli allenatori che si sfideranno nel prossimo turno di Serie A infatti hanno lo stesso obiettivo, e la sensazione è che il calciatore nel mirino sia determinato ad arrivare in Italia.

Inter e Roma si muovono per il difensore

José Mourinho ha un pallino chiaro. Il tecnico ama i calciatori in arrivo dalla Premier League, li considera pronti, affidabili, fisicamente adatti al calcio italiano. Ecco perché Smalling non si discute, Abraham neanche a parlarne, e Maitland-Niles è stato voluto senza poi riuscire ad imporsi. C’è un altro calciatore che stuzzica il tecnico da tempo. La Roma ha provato già a prenderlo in estate ma si è scontrata con le richieste del club e con una concorrenza che arrivava proprio dalla Serie A.

Sulle tracce di Trevoh Chalobah, potente centrale del Chelsea, c’è anche l’Inter, che ha sondato il terreno e in caso di addio di Skriniar lo aveva messo in cima alla lista. Ora che il Psg torna a bussare però Marotta valuta la cifra in arrivo e soprattutto vuole scongiurare il rischio di perderlo a zero, e per questo il centrale dei Blues torna prepotentemente di moda. Anche Mourinho però continua a chiederlo a Tiago Pinto, e da Londra c’è un dato chiaro che conferma l’imminente addio.

Chalobah in questa stagione ha infatti collezionato solo 90 minuti in una sola presenza con i il suo club, e sarebbe pronto e deciso a cambiare aria. Intanto anche il Milan ci fa un pensierino, mentre dalla Germania confermano che il Lipsia proverà ad affondare il colpo. Bisognerà quindi fare in fretta perché la concorrenza è alta, ma la sensazione è che Chalobah sia pronto ad approdare in Serie A.