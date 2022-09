Rivoluzione Real Madrid, doppio super colpo: ritorno dei ‘Galacticos’

Uno sguardo rivolto al futuro: il Real Madrid vince e continua ad investire sul mercato. Uno sguardo ai piani futuri dei blancos.

La squadra campiona d’Europa per club continua a vincere, convincere e, soprattutto, investire sui giovani in ottica 2023 ma non solo. Una mini rivoluzione per certi versi, visto anche l’addio di Casemiro, pilastro del Real Madrid di Zidane prima e Ancelotti poi.

Rosa del Real Madrid che pian piano vede l’abbassamento dell’età media, soprattutto dopo l’arrivo di mister 100 milioni Aurelien Tchouameni, ovvero colui che ha sostituto l’ormai 30enne Casemiro. Classe 2000, Ancelotti stravede già per lui, lanciandolo sempre dal primo minuti proprio nel ruolo di vertice basso, la zona di campo che occupava il centrocampista brasiliano. Un Real Madrid che guarda al futuro anche sulla panchina, dato che Carlo Ancelotti potrebbe abdicare nel giro di pochi anni. Come confermato anche dallo stesso allenatore, questa sarà la sua ultima esperienza su una panchina. Voci che arrivano dall’Inghilterra indicherebbero Thomas Tuchel come successore di Carlo sulla panchina dei blancos. Certo, è ancora presto per poter parlare di determinate questioni anche se, in casa Real Madrid, la dirigenza riflettere sui possibili scenari futuri. I blancos però, dovranno sistemare anche alcune situazioni contrattuali, con diversi calciatori che potrebbero andare in scadenza di contratto e, 3 di questi sono vere e proprie icone del Real Madrid.

Rivoluzione Real Madrid: ecco il piano dei blancos per il futuro

Il Real Madrid guarda al futuro e, in ottica 2023, ben 7 calciatori potrebbero dire addio a parametro zero. Modric, Kroos e Benzema, calciatori che hanno fatto e che continuano a fare storia del Real Madrid a suon di gol, di giocate e di trofei, potrebbero non vestire la maglia blanca. Di certo il Real Madrid ha già investito sul futuro, con l’acquisto di Eduardo Camavinga e con la continua crescita di Valverde. Karim Benzema invece potrebbe rinnovare per un’altra stagione, con l’annuncio che potrebbe arrivare addirittura dopo la premiazione del Pallone d’Oro. Real che, come detto finora, vuole continuare ad investire sul futuro. In questo senso, si ragione sul nome di Nkunku, calciatore francese del Lipsia. Altro nome su cui la dirigenza dei blancos vorrebbe puntare per il futuro è quello di Jude Bellingham, anche se la dirigenza dovrà fare i conti con la concorrenza di Liverpool, Chelsea e Manchester City.

Altri 4 calciatori però, potrebbero salutare il Real Madrid al termine della stagione. Su tutti, Nacho Fernandez è quello che ha più possibilità di prolungare almeno per un altro anno il suo contratto con i blancos. Calciatori come Dani Ceballos, Marco Asensio e Mariano Diaz invece, potrebbero dire addio. Per loro, già nel mercato di Gennaio potrebbe muoversi qualcosa. In questo senso, anche alcune big della Serie A guardano in casa Real Madrid in vista del mercato di Gennaio.