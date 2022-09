Elisa De Panicis, intimo di pizzo trasparente: fuori di seno

Sette scatti che travolgono la community: le parole non servono, Elisa De Panicis incolla tutti allo schermo.

Un milione e mezzo di followers che la seguono da ogni parte del mondo, e che restano sempre con la bocca aperta ad ogni scatto e ad ogni contenuto che compare sulla sua pagina Instagram.

Elisa De Panicis consolida il suo affetto con i fan, e dimostra ancora una volta di essere una delle showgirl italiane più seguite sui social. Sono le sue tante esperienze infatti ad alimentare la curiosità e il suo seguito. Ballerina, showgirl, influencer, imprenditrice. C’è di tutto nella sua carriera, che di recente l’ha portata a sponsorizzare in giro per il mondo il suo nuovo Ep Afrodite.

Per l’occasione Elisa De Panicis come spesso accade ha giocato con i suoi followers. Vestiti trasparenti, pose che hanno messo in mostra il suo fisico travolgente, bikini incredibili e un fisico da sogno, che fa impazzire gli italiani. Nei commenti infatti si nota quel legame fra i fan e la showgirl, che con l’ultima pazzesca galleria sui social ha deciso di stupire ancora. Fra le 7 foto è difficile scegliere la più bella. Noi ci abbiamo provato, ma tutti gli scatti meriterebbero di essere visti.

Elisa De Panicis provoca i fan: lo scatto è travolgente

Bisognerebbe raggruppare i commenti per capire quale è il seguito per la splendida showgirl. Fra chi sottolinea il suo fascino in spagnolo, chi utilizza l’italiano per complimentarsi, e chi scrive addirittura dal Saudamerica, è ormai evidente che c’è una base di fan in costante crescita, che porta i followers della De Panicis a quota un milione e mezzo. Numeri clamorosi per una donna bellissima, che continua a conquistare tutti.

Se i bikini e le trasparenze estive non vi sono bastate, e se il look leopardato vi ha spinto a cercare ancora altre foto, ad accontentarvi ci ha pensato nuovamente lei, e lo ha fatto con un altro scatto pazzesco. In posa da diva sul divano la De Panicis fa impazzire di gioia i suoi fan che ammirano un look da sogno. Occhiali da sole, poi quella giacca che si apre e fa sognare.

La influencer infatti mostra un intimo di pizzo che lascia intravedere qualcosa di più, e in un attimo nei commenti si moltiplicano i complimenti e le reazioni da parte di chi non può fare a meno di notare quello spettacolo che arriva da Instagram. La De Panicis continua quindi a stupire. Se lo scatto non vi è bastato provate un po’ a sfogliare tutta la galleria. Siamo certi che resterete a bocca aperta.